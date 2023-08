Pensioni, Durigon a La Piazza riaccende il dibattito: novità sulle minime

Pensioni, La Piazza riaccende il dibattito. L'intervento del sottosegretario della Lega al Lavoro Claudio Durigon a La Piazza

Salario minimo, pensioni, lavoro e legge di bilancio: questi e molti altri i temi messi sul tavolo dal sottosegretario della Lega al Lavoro Claudio Durigon ospite pochi giorni fa a La Piazza, la kermesse politica ideata e organizzata dal direttore di Affari Angelo Maria Perrino. Tematiche "calde" riprese da più parti dalle principali testate nazionali. Oggi, sul Messaggero, è la volta delle pensioni minime.

Secondo quanto risulta al quotidiano romano "l'idea del Governo è quello di continuare con il processo di aumento progressivo delle pensioni già avviato nei mesi scorsi. Anche grazie ad alcuni meccanismi di rivalutazione è possibile che si possa arrivare a un incremento fino a 650-670 euro per gli over 75 e di 600 euro per tutti gli altri che percepiscono il trattamento minimo". "L'obiettivo, conclude il Messaggero, di 700 euro in assegno risulta difficile da raggiungere dato che richiederebbe uno investimento di circa 400 milioni di euro. Forza Italia comunque guarda oltre. L'idea è di raggiungere la soglia di 1.000 euro entro il 2027".

Pensioni, guarda l'intervista del direttore Perrino a Durigon. VIDEO