Salario minimo, Durigon (Lega): "Fissarlo per legge è un danno”

SALARIO MINIMO: DURIGON, 'FISSARLO PER LEGGE E' DANNO PER TUTTI'

Pensioni: Durigon (Lega), Quota 41 non quest'anno ma è nel programma

"Abbiamo una prospettiva" di governo "quinquennale, sicuramente abbiamo come obiettivo la riforma delle pensioni. Serve la certezza della flessibilità in uscita. I sindacati hanno fatto la richiesta di Quota 41, noi ce l'abbiamo anche nel nostro programma. Ci lavoreremo, non sarà in quest'anno molto probabilmente perché abbiamo altre priorità, ma sicuramente da qui a breve metteremo in campo anche questa formula". Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro, a 'La Piazza', la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi). "Le pensioni sono un tema importante per il nostro Paese. Dare forza al mercato di flessibilità in uscita è un elemento fondamentale. Stiamo valutando come allargare le maglie che sono abbastanza strette. Lo faremo anche con tavoli tematici anche con i sindacati per trovare soluzioni adeguate", ha sottolineato.

Rdc: Durigon (Lega), tanta demagogia, ci sono possibilità di lavoro

Avete trovato una quadra sul Reddito di cittadinanza? "Sì. Ho sentito tanta demagogia su questo. Noi abbiamo fatto ciò che serviva al Rdc. Abbiamo dato dei limiti di categorie e di età alle persone che si possono rimettere in gioco e che possono cercare un lavoro. Di possibilità ce ne sono, serve fare il matching fra domanda e offerta, l'orientamento, la formazione, rafforzare gli Ets. Ad esempio, non sapete quanto lavoro può dare il Ponte sullo Stretto, che è un'occasione unica". Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro, a 'La Piazza', la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi).

L.Bilancio: Durigon (Lega), vogliamo rafforzare taglio cuneo

, sottosegretario leghista al Lavoro, a 'La Piazza', la kermesse organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi).Durigon"Dal primo maggio l'opposizione si è scagliata contro di noi, perché abbiamo dato un valore aggiunto al salario, facendo un taglio del cuneo mai visto precedentemente. Oggi vogliamo rafforzarlo in finanziaria e vogliamo continuare con" il contrasto al "lavoro povero, dando una forza in più alla contrattazione, eliminando il dumping contrattuale che in qualche modo ha rovinato sicuramente gran parte della contrattazione. Sono temi che vogliamo risolvere anche insieme, però senza demagogia. Il salario fissato per legge è un danno per tutti quanti". Lo ha detto Claudio