Andrea Iervolino, dal cinema al calcio: sue le quote del club Miami Fc

Andrea Iervolino, dal cinema al calcio Usa: sue le quote del club Miami Fc

Che quella del calcio fosse un’industria già si sapeva. Meno sospettabile, invece, era l’attaccamento degli italiani a un particolare del Miami FC, squadra di calcio che gioca nella USL, una lega minore statunitense e che sogna di entrare a far parte della MLS per giocare la stracittadina contro l'Inter di Miami, il club di cui è comproprietario David Beckham.

L'azionista di maggioranza è l'imprenditore nel settore media e intrattenimento Riccardo Silva che ha anche dato il proprio nome allo stadio da 20mila posti in cui la squadra gioca le partite casalinghe. Ma adesso è l'ora di Andrea Iervolino, anche lui imprenditore oltre che produttore cinematografico: ha acquisito una quota del Miami FC, con un investimento "strategico" che conferma anche la valutazione del Miami FC a 56 milioni di dollari.

Prima di lui nomi del calibro di Paolo Maldini e Alessandro Nesta, che ne è stato l'allenatore, hanno acquisito quote del club. "Vorrei ringraziare il presidente per avermi dato l'opportunità di entrare a far parte degli stakeholder del suo club - le parole di Iervolino - ed estendere le mie congratulazioni per i successi del club. Non vedo l'ora di contribuire al successo del club". "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Andrea Iervolino come partner strategico del Miami FC - è invece il commento del presidente Riccardo Silva. Il suo investimento è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione della nostra squadra".