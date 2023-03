Antonio Gaudioso nuovo advisor di Farmacie Apoteca Natura

Il network internazionale conta a oggi oltre 1200 farmacie indipendenti affiliate tra Italia, Spagna e Portogallo

Antonio Gaudioso, già Segretario generale di Cittadinanzattiva e Capo della Segreteria tecnica del Ministro della Salute con il governo Draghi, inizia la sua collaborazione come Senior Advisor per l’evoluzione della rete di farmacie Apoteca Natura. Grazie all’esperienza e alla competenza maturata nel settore, tanto in ambito associativo quanto ad alti livelli istituzionali, l’ingresso di Gaudioso nel board di Apoteca Natura costituisce un ulteriore passo per il rafforzamento e la crescita del brand.

Il network internazionale conta ad oggi oltre 1200 farmacie indipendenti affiliate tra Italia, Spagna e Portogallo e ha tra gli obiettivi quello di far evolvere la farmacia all’interno della filiera sanitaria, ampliando i servizi offerti in farmacia alle persone e all’industria. Da semplice luogo di “distribuzione di medicinali” a un vero e proprio “Centro Salute” (da cui il nome del format più avanzato del network): una farmacia dei servizi che metta al centro la persona nel suo percorso di salute consapevole attraverso l’ascolto e la prevenzione, secondo l’ottica di una greener pharmacy.