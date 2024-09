Apple presenta i nuovi Iphone16 progettati per l'IA: ma l'Italia dovrà ancora attendere

Apple lancia il nuovo Iphone16 dotato di intelligenza artificiale

Apple ha presentato la nuova serie di prodotti con l'attenzione dei consumatori e degli esperti focalizzata sul nuovo iPhone16 che incorpora un sistema di Intelligenza Artificiale. Il nuovo prodotto, definito dal ceo Tim Cook, "meraviglioso" é realizzato in 4 modelli con l'Apple Intelligence ovvero l'intelligenza artificiale sviluppata dal gruppo di Cupertino che viene gestita dal chip A18.

Il nuovo smartphone è realizzato con materiali riciclati all'85% e presenta nuovi colori oltre a essere resistente all'acqua e alla polvere. Il gruppo fondato da Steve Jobs ha presentato anche il nuovissimo Apple Watch Series 10, con design rinnovato, schermo piu' grande, ideale per tutti i tipi di sport, dalla corsa al nuoto al ciclismo fino a una semplice passeggiata. Il nuovo orologio monta un chip S10.

Alla luce delle tensioni tra Apple e l'Unione Europea, l'interesse per Apple Intelligence è più che giustificato. Tuttavia, durante l'evento, non è stato fatto alcun cenno alla disponibilità del servizio nell'Ue. Resta da vedere quando il servizio arriverà in Europa, Italia inclusa, soprattutto alla luce del Digital Markets Act (DMA), che impone regole più severe per i colossi tecnologici. Anche X di Elon Musk e Meta di Zuckerberg hanno rallentato l'adozione dell'IA in Europa. Intanto, i nuovi iPhone sono già disponibili per il preordine a partire da questo venerdì, con consegne dal 20 settembre: i modelli base partono da 979 euro, mentre quelli top di gamma da 1.239 euro.

Dopo il nuovo Apple Watch, i manager del gruppo californiano, hanno illustrato i nuovi AirPods 4, gli auricolari wireless di Apple con il nuovo chip H2 per ridurre il rumore e l'audio che si adatta alle condizioni esterne. C’è anche la 'conversation awarness', la funzione con la quale le cuffie riducono il volume di ciò che si ascolta se la persona che le indossa sta conversando con qualcuno. Nuovi colori anche per le cuffie Air Pods Max.

I prezzi italiani

iPhone 16: a partire da 979 euro (o 40,79 al mese)

iPhone 16 Plus: a partire da 1.129 euro (o 47,04 al mese)

​iPhone 16 Pro: a partire da 1.239 euro (o 51,62 al mese)

iPhone 15 Pro Max: a partire da 1.489 euro (o 62,04 al mese)

​Apple Watch Series 10: a partire da 459 euro

​Apple Watch Ultra 2: a partire da 909 euro

​AirPods 4: a partire da 149 euro

​AirPods 4 con ANC: a partire da 199 euro