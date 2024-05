Apple, iPhone ha stancato: utili in calo. Ma la Borsa perdona i conti in rosso

Apple in calo, crollano le vendite degli iPhone

Apple ha concluso il secondo trimestre del suo esercizio fiscale 2023-24, che è terminato il 30 marzo, registrando un calo del 4% nei ricavi su base annua, arrivando a 90,8 miliardi di dollari. Gli utili netti sono stati di 23,6 miliardi di dollari, in leggero ribasso rispetto ai 24,1 miliardi registrati dodici mesi prima.

Tra i motivi del calo, le contrazioni delle vendite di iPad (-16,6% a 5,6 miliardi di dollari) e di Watch ed AirPods (-9,6% a 7,9 miliardi di dollari). Crescono, invece, le vendite dei Mac, salite del 3,9% a 7,4 miliardi di dollari, e soprattutto quelle dei servizi, che hanno toccato un nuovo record con un fatturato di 23,9 miliardi di dollari, in crescita del 14,2%.

Ma tornando al calo, il vero motivo che si cela dietro la riduzione degli incassi è il sempre minore successo delle vendite degli iPhone, diminuite del 10,4% su base annua a 50 miliardi di dollari. Ma perché il prodotto Apple sta pian piano perdendo il suo ruolo di leader assoluto degli smartphone?

I motivi possono essere sostanzialmente due. Innanzitutto, la saturazione del mercato. Negli ultimi anni, il giro d’affari degli smartphone è diventato sempre più saturo, con molte persone che già possiedono uno smartphone e non sentono il bisogno di sostituirlo frequentemente. Poi la concorrenza. Oltre agli iPhone, sono diversi i marchi validi e apprezzati dai mercati. La concorrenza è diventata sempre più agguerrita, con brand concorrenti che offrono dispositivi con prestazioni simili a prezzi più competitivi.

Ma potrebbe esserci un altro motivo. Come sostengono diversi critici, sembra che molti utenti lamentino il fatto che Apple abbia mancato di innovazione significativa nei suoi ultimi modelli di iPhone, il che, logicamente, potrebbe aver influenzato negativamente le vendite.

“Apple ha registrato un fatturato di 90,8 miliardi di dollari per il trimestre di marzo, compreso un record di entrate di tutti i tempi nel settore dei servizi”, ha affermato Tim Cook, ceo di Apple.

“Durante il trimestre, siamo stati entusiasti di lanciare Apple Vision Pro e di mostrare al mondo il potenziale dallo spatial computing. Non vediamo l’ora di ricevere un entusiasmante annuncio di prodotto la prossima settimana e un’incredibile conferenza mondiale degli sviluppatori il prossimo mese. Come sempre, ci concentriamo nel fornire i migliori prodotti e servizi ai nostri clienti, e nel farlo rispettando i valori fondamentali che ci guidano”.

In attesa delle novità, la comunicazione di ulteriori 110 miliardi di dollari messi a disposizione dal board per il riacquisto di azioni proprie ha messo le ali al titolo Apple, che ha messo a segno un balzo di quasi il 6% nella sessione after hours a Wall Street dopo aver chiuso la seduta di ieri, giovedì 2 maggio, con una crescita del 2,2%.