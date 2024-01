Apple, nuovo downgrade e crollo in Borsa: i motivi

Apple, nuovo downgrade e crollo in Borsa

Apple ha ricevuto il secondo giudizio negativo da parte degli analisti in una settimana, con downgrade sia da Barclays che da Piper Sandler. Questi giudizi pessimistici indicano prospettive meno favorevoli per le azioni dell'azienda in futuro, come riportato da La Stampa. Questa serie di valutazioni negative ha avuto un impatto significativo su Wall Street, con una perdita del 1,51% delle azioni ieri e un calo del 4,05% dall'inizio dell'anno.

Gli analisti prevedono che l'azienda affronterà quest'anno sfide legate a due fattori principali. In primo luogo, la Cina è motivo di preoccupazione a causa di una potenziale restrizione da parte dei funzionari di Pechino sulla vendita di iPhone, in mezzo alle crescenti tensioni con Washington. Inoltre, l'ascesa di nuovi smartphone di produzione cinese, in particolare Huawei e Honor, è vista come una minaccia per il mercato interno, anche a discapito dei dispositivi iconici di Apple. L'ultimo trimestre ha visto un calo, in particolare in Cina, dove i ricavi sono stati inferiori alle aspettative, registrando 15 miliardi di dollari invece dei previsti 17 miliardi.

Nonostante ciò, è importante sottolineare che Apple ha sperimentato un notevole crescita nel 2023, con un aumento del 50% del valore delle azioni, passando da 120 a 170 dollari per azione. Attualmente, rimane la società più capitalizzata al mondo, con un valore di mercato di 3.000 miliardi di dollari. Nel 2023, insieme a Nvidia, ha contribuito a far crescere del 43% i titoli tecnologici del Nasdaq. Tuttavia, Apple, focalizzata principalmente su prodotti hardware, non sta beneficiando al momento della crescente domanda di Intelligenza Artificiale.

Nonostante i risultati positivi dell'anno precedente, il 2024 si è rivelato difficile per Apple. A fine dicembre, ha dovuto interrompere la vendita degli iWatch a causa di accuse di violazione di brevetti industriali. Le previsioni per la vendita degli iPhone 15 e del successivo iPhone 16 sono negative, nonostante le code ancora presenti negli store. Inoltre, Microsoft sta accorciando le distanze al Nasdaq e minaccia di superare Apple in termini di valore, un'occasione che non si verifica da molti anni.