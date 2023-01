Apple, persi mille miliardi in un solo anno. "Finita l'epoca dei soldi facili"

Apple, i motivi della crisi: dagli iPhone 14 Pro ai tempi cambiati

Apple è in crisi. Sembrerebbe impossibile ma i numeri parlano chiaro. Il colosso americano in un solo anno ha perso 1000 miliardi, una cifra record. Nella giornata di martedì scorso - si legge sul Corriere della Sera - il titolo ha ceduto oltre il 3% in chiusura a Wall Street, dove ieri ha chiuso in modesto recupero (+1,48%). La società di Cupertino riportava una capitalizzazione inferiore ai 2mila miliardi di dollari, per la prima volta da maggio. Se si considera che la Mela aveva oscillato a 3mila miliardi di dollari durante le negoziazioni nel gennaio 2022, ci troviamo di fronte a una perdita di valore di 1000 miliardi di dollari in un anno. Una cifra «sconcertante», come l’hanno definita gli analisti, che si spiega con le difficoltà per le spedizioni degli iPhone 14 Pro, crollate del 22% durante le festività, a causa delle restrizioni Covid applicate nella fabbrica principale per la produzione degli smartphone in Cina.

Secondo diversi commentatori - prosegue il Corriere - il calo del titolo è legato anche alla crescente diffidenza da parte degli investitori, perché l’aumento dei tassi di interesse e il calo generale della fiducia dei consumatori potrebbero danneggiare la domanda di prodotti di fascia alta. Quali decisamente sono quelli di Apple. Secondo alcune testate americane le difficoltà delle big tech — anche Meta, Google e Microsoft non navigano in buone acque — è da spiegare con la «fine dell’epoca dei soldi facili», ossia il periodo della pandemia che ha visto la domanda crescere e i costi ridursi drasticamente.