Arredamento esterni, nel 2023 si consolida il mercato dell'outdoor

Nel 2023 si consolida il mercato dell'outdoor

Dopo le notevoli performance del 2022, il settore del legno arredo ha subito un rallentamento nel 2023, incluso il turnover nel settore dell'arredamento per esterni. Mentre il comparto generale dovrebbe chiudere il 2023 con una diminuzione del -7%, dopo una crescita del +12,7% registrata nel 2021, per l'arredamento per esterni si prevede un anno di consolidamento.

Come riporta Pambianco, secondo l'ultimo monitoraggio condotto dal centro studi di FederlegnoArredo, i primi cinque principali attori del settore hanno registrato un calo dei fatturati del -0,8% anno su anno, dopo una crescita del +19% dal 2021 al 2022.

L'anno 2023 è stato caratterizzato da una stabilità che non ha visto la ripetizione delle prestazioni eccezionali degli anni precedenti, in gran parte dovute al rimbalzo post-pandemico e alla crescente voglia dei consumatori di trascorrere più tempo all'aperto. Va notato che il 2023 è stato anche influenzato dalle criticità legate all'inflazione e alle tensioni politiche globali dovute alle guerre in Ucraina e Israele.

Tuttavia, secondo il monitoraggio, ci sono segnali positivi per il futuro, con i primi dati commerciali che indicano un possibile ritorno alla crescita nel 2024, con un aumento del +2%, soprattutto grazie a un incremento dell'export del +7%.

Questo ottimismo è condiviso anche da Stefano Zajotti, Responsabile Design & Comunicazione di Emu Group Spa, che attribuisce il lieve calo del 2023 principalmente alle sfide inflazionistiche e ai costi delle materie prime. Tuttavia, Zajotti sottolinea che l'azienda sta lavorando per adattarsi al mercato, concentrando gli sforzi sul settore dell'ospitalità e sulla personalizzazione dei prodotti.

Anche Roda, rimanendo tra i primi cinque attori del settore, ha registrato una stabilità nei suoi fatturati nel 2023, grazie soprattutto alla crescita della sua nuova unità di business Roda For You, che si occupa di progettazione su misura per arredi indoor e outdoor, oltre ai mercati della nautica e delle grandi commesse contract. Le prospettive per il futuro, soprattutto nel settore della nautica e dell'ospitalità, scrive Pambianco, sono incoraggianti.

Talenti, salendo al secondo posto nel ranking del settore nel 2023, ha registrato un aumento del +4% nei suoi fatturati rispetto al 2022, grazie al suo costante processo di internazionalizzazione. Nonostante le difficoltà legate al contesto geopolitico complicato, l'azienda ha consolidato il suo ruolo di protagonista nel settore dell'arredamento per esterni, con una forte presenza nei mercati internazionali come Francia, Emirati Arabi, Stati Uniti e Spagna.