Arrivano gli aumenti per chi si "rolla" le sigarette: ecco di quanto

Aumenti sulle sigarette "rollate": ecco di quanto

Dal 1° gennaio scattano gli aumenti sui tabacchi. La Legge di Stabilità che domani 27 dicembre dovrà essere discussa al Senato ha deciso che gli incrementi ci saranno ma non tanto - e non solo - sugli amanti delle tradizionali "bionde". Per un pacchetto di sigarette che si aggira ormai mediamente sui 5 euro, saranno addebitati 10-12 centesimi in più e non più 20 come inizialmente stabilito. Ma nessun "buonismo" da parte del Governo: si è scelto infatti di concentrarsi sul trinciato, cioè il tabacco deputato alle sigarette rollate. Sempre più diffuso (visto che il suo costo è assai inferiore al pacchetto), si è scelto di colpire proprio quel settore, con aumenti che, per il pacchetto da 30 grammi, di circa 40 centesimi di euro. In questo modo, si otterrà un extra-gettito di circa 50 milioni di euro.

Per i riscaldatori e le sigarette elettroniche ci sarà una lieve flessione rispetto alla bozza precedente. Come fa notare Quifinanza.it, infatti, l’incremento della tassazione già previsto per il 2023 viene ripartito sul prossimo triennio, con l’accisa minima che sarà pari al 36,5% dal 1° gennaio 2023 (rispetto al 40% previsto in precedenza), al 38% dal 1° gennaio 2024, al 39,5% dal 1° gennaio 2025 e al 41% dal 1° gennaio 2026. C’è tuttavia una novità per l’anno imminente per quanto riguarda le sigarette elettroniche: scende l’imposta di consumo. Il tutto prevedendo che “per i prodotti succedanei dei prodotti da inalazione senza combustione (sigarette elettroniche) costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, l’imposta di consumo dal 1° gennaio 2023 sarà del 15% (ora è del 25%) e del 10% (oggi del 20%) dal 1° gennaio 2024 dell’accisa applicata sull’equivalente quantitativo di sigarette”.