Aspi, Cdp-Blackstone-Macquarie completano l'acquisto dell'88,06%

Aspi, la cordata ha rilevato l'88,06% del capitale per un valore di 8,1 miliardi

Scatta il via libera: Atlantia ha ceduto Autostrade per l'Italia alla cordata formata da Cassa Depositi e Prestiti, Blackstone e Macquarie. La firma sui contratti, con il passaggio ufficiale delle quote e del corrispettivo, è avvenuta oggi.

Il consorzio acquirente, formato da Cdp (51%), Blackstone Infrastructure Partners (24,5%) e Macquarie Asset Management (24,5%), ha rilevato l'88,06% del capitale e dei diritti di voto della concessionaria per un controvalore di 8,198 miliardi "inclusa la ticking fee e al netto di minori altri aggiustamenti di prezzo previsti sempre dal contratto di cessione", sottolinea una nota.

Con il closing, a quasi quattro anni dal crollo del Ponte di Genova, si chiude così la lunghissima trattativa che ha portato all'uscita di Autostrade per l'Italia dal perimetro di Atlantia. Ciò a 22 anni di distanza dalla privatizzazione che aveva visto la cordata guidata dai Benetton rilevare una quota di controllo della concessionaria, ora di fatto tornata in mano allo Stato.

