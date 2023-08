Assegno di inclusione, fino a 350 euro al mese. Ecco chi può richiederlo

Addio Rdc, ecco chi può richiedere l'Assegno di inclusione

Le nuove misure, che sostituiscono il Reddito di Cittadinanza, sono orientate a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione e di attivazione al lavoro, e vengono attivati in base ai bisogni e alle possibilità di ciascuno sono.

Supporto alla formazione e al lavoro

E’ operativo dal I° settembre 2023, prevede l’accesso a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro per le persone tra i 18 e i 59 anni.

Assegno di inclusione

Come riporta Altalex, sarà operativo dal I° gennaio 2024, prevede un’integrazione al reddito per le famiglie con componenti minorenni, con almeno 60 anni di età o con disabilità (come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) e per le persone in condizione di svantaggio inserite in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali.

Destinatari

Sono legittimati a richiedere l’attivazione di un percorso di inclusione sociale e lavorativa i residenti in Italia da almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 in via continuativa. Dal I° settembre 2023, possono beneficiare dello strumento di “Supporto alla formazione e al lavoro” le persone tra i 18 e i 59 anni con ISEE fino a 6.000 euro, che siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti. Possono attivare il percorso di formazione e attivazione lavorativa, rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e comprovando di essersi rivolte ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione.

Dal I° gennaio 2024, possono beneficiare “dell’Assegno di inclusione” le famiglie che includono componenti minori, disabili, con almeno 60 anni di età o in condizione di svantaggio accertato dall’inserimento in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali che abbiano i requisiti richiesti. Fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, i nuclei familiari percettori del “Reddito di Cittadinanza” che abbiano al loro interno componenti minorenni, oltre i 60 anni o con disabilità continuano a percepire i benefici economici della misura.