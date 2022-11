Assegno unico, aumentano gli importi: che cosa cambia dal 2023

Assegno unico, via libera alla manovra: che cosa cambia dal 2023

Sbarca nella prima manovra economi ca del governo Meloni il “riassetto” dell'assegno unico. Da gennaio 2023 sarà infatti maggiorato del 50% per il primo anno di vita del bambino (a tutti i nuclei familiari), e di un ulteriore 50% per le famiglie numerose composte da tre o più figli. In più, è stato confermato l'assegno per i figli disabili, un aiuto che come ha puntualizzato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa diventerà “strutturale”. La misura “non può essere scontata", ha ribadito Meloni. "Credo sia fondamentale, ha aggiunto la premier, mettere in campo aiuti per i bambini disabili”. Nel complesso, il governo ha stanziato per l'assegno unico ben 610 milioni di euro.

In concreto, come cambierà la misura di sostegno alle famiglie? Va ricordato che oggi l'assegno può variare da un minimo di 50 euro a un massimo di 175 euro per ogni figlio minore a carico. Per i figli maggiorenni, tra 18 e 21 anni, l'importo invece oscialla da 25 a 85 euro. Dal terzo figlio in poi il contribuito viene aumentato di una quota che va da 15 euro (per redditi superiori a 40mila euro) a 85 euro (per redditi fino a 15mila euro). Per nuclei numerosi con oltre quattro figli la maggiorazione forfettaria è invece di 100 euro.

Assegno unico, la maggiorazione del 50% è per tutti i nuclei familiari

Come anticipato prima, dal 2023 qualcosa cambierà: verrà introdotta una maggiorazione. Si tratterà di una quota del 50% per tutte le famiglie (e non solo per quelle con tre figli o più), ma solo per il primo anno di durata dell'assegno. In questo modo si dovrebbe passare da un minimo di 75 euro a un massimo di 262,50 euro. L'ulteriore maggiorazione del 50% è destinata ai nuclei con tre figli o più, per l'intera durata di tre anni. "L'assegno unico, ha spiegato Meloni in conferenza stampa, viene aumentato del 50% a tutti per il primo anno di vita del bambino, del 50% per tre anni per le famiglie numerose".

Aiuti alle famiglie, in manovra anche la tampon tax

Tra le altre misure che impatteranno sulle famiglie ci sarà anche la riduzione dell'Iva dal 10 al 5% per i pannolini e per gli assorbenti (tampon tax). Un primo abbassamento dell'imposta sui prodotti per l'igiene femminile era stato deciso dal governo Draghi che aveva portato l'Iva dal 22% all'attuale 10%, e poi ora sforbiciata.