Assegno unico più alto per il secondo figlio: pronti 3 miliardi dal governo

Assegno unico più alto a partire dal secondo figlio: le cifre

Novità in arrivo sull'assegno unico. Il governo starebbe studiando un piano ad hoc per aiutare le famiglie italiane alle prese con inflazione e guerra in Ucraina. Si starebbe infatti ragionando a un pacchetto famiglia, da presentare nella prossima legge di Bilancio che prevede una maggioranza dell'assegno a partire dal secondo figlio e una maggiorazione per i terzi nati. Sul piatto l'esecutivo sarebbe pronto a mettere fino a 3 miliardi di euro. Lo scrive il Messaggero.

In particolare, si sta valutando una maggiore incentivazione per il secondo figlio, seguita da ulteriori incrementi per i successivi: questa strategia “a scalare”, introdotta lo scorso anno, potrebbe vedere una sorta di ribaltamento dei benefici. Infatti, mentre precedentemente l’extra mensile di 150 euro e l’assegno maggiorato erano riservati, rispettivamente, ai nuclei con almeno quattro figli e a quelli con tre figli (con un ISEE massimo di 43.000 euro), ora le proposte mirano a estendere tali benefici ai nuclei con due e tre figli.

Ma non solo assegno unico. Parlando con il Messaggero il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo, ha confermato che allo studio c’è anche una decontribuzione per le imprese che assumono donne madri di almeno tre figli: "Si tratterebbe di uno sgravio di cui beneficerebbe il datore di lavoro in modo da spingere le imprese a dare lavoro alle madri di famiglie numerose". Un’altra misura sul tavolo è "l’azzeramento dei costi per gli asili nido a partire sempre dal secondo figlio in poi". La misura dovrebbe almeno inizialmente andare a favore delle strutture aziendali, quelle che permettono maggiormente la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.