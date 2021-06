Assegno unico, richieste all'Inps dal 1° luglio. Importo medio 960 € all'anno

Assegno unico, richieste Inps dal 1° luglio. Importo medio 960 € annui

Il governo Draghi sta fronteggiando due emergenze, da una parte la lotta al Coronavirus concentrandosi sulla campagna vaccinale principalmente, dall'altra la grave crisi economica generata dopo lo scoppio della pandemia. Tra le misure ormai pronte a diventare realtà, c'è l'assegno unico per i figli a carico fino ai 18 anni. Si apre - si legge sul Messaggero - il primo luglio (per chiudersi il 30 settembre) la finestra temporale utile per inoltrare la domanda. Due milioni le famiglie potenzialmente interessate in questa prima fase transitoria che, per tutto il 2021, garantirà un assegno temporaneo (assegno ponte) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. Il modulo per l'assegno unico si potrà reperire online sul sito dell'Inps fra otto giorni. Basteranno il codice fiscale e l'Iban, gli altri dati saranno recuperati automaticamente.

Secondo i calcoli dell'Istat, - prosegue il Messaggero - l'importo medio dell'assegno sarà di 962 euro, mentre quello della maggiorazione degli assegni familiari arriverà a 377 euro. Ad esempio: per ciascun figlio, nel caso di Isee fino a 7mila euro, si avrà diritto a un assegno di 167,5 euro per ciascun figlio ogni mese, dimezzato a 83,50 euro al mese a figlio se l'Isee è intorno a 15 mila euro. Fino a 30 euro al mese per figlio con Isee intorno ai 40 mila euro, stabile a 30 euro fino a 50 mila euro di Isee, valore oltre il quale si annullano i benefici.