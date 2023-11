Asters punta sull'intelligenza artificiale per fare social media marketing

Asters rivoluziona il Marketing digitale con l'IA al IAB Forum di Milano

Nella cornice dell'IAB Forum, uno dei più grandi eventi dedicati all'innovazione digitale in Italia, che si terrà a Milano l'8 e 9 novembre, la startup italiana Asters prenderà il palco per presentare le nuove funzionalità della sua piattaforma. Asters sta rivoluzionando il mondo del marketing applicando l'Intelligenza Artificiale al Social Media Marketing (SMM) e aprendo, di fatto, il nuovo mercato del Social Media Automation.

Sviluppata dal "laboratorio di progetti digitali" veronese, Libero Social, Asters è attualmente la piattaforma italiana più avanzata nel campo del SMM basato su AI. Ciò che la rende unica è il suo utilizzo evoluto dell'IA, che è in grado di ottimizzare e automatizzare tutti gli step operativi del social media management, inclusi i flussi di lavoro e l'organizzazione dei team. Inoltre, Asters è la sola piattaforma SMM "all in one" che consente di utilizzare l'IA per gestire in modo automatizzato tutte le fasi dell'attività di SMM: dalla creazione dei contenuti alla loro pubblicazione, dall'analisi alla sponsorizzazione.

“La piattaforma Asters è uno strumento strategico sia per le agenzie sia per i gruppi editoriali che gestiscono le pagine social dei brand, semplifica, velocizza e automatizza i processi del social posting grazie all’AI, per creare contenuti originali e pertinenti sui social media, mettendo a fattor comune l’intelligenza emotiva e quella artificiale", afferma Alessandro Bonaccorsi, CEO di Yobee. Yobee ha recentemente sottoscritto un aumento di capitale riservato con l'obiettivo di acquisire il 20% di quota di Asters. Bonaccorsi sottolinea che l'applicazione dell'IA al digital marketing è diventata imprescindibile per lo sviluppo del business, sia a livello nazionale che internazionale.

Asters fa un uso intensivo dell'IA per migliorare la produttività delle agenzie e dei gruppi editoriali che gestiscono le pagine social dei brand. L'IA semplifica e accelera i processi del social posting, consentendo la creazione di contenuti originali e pertinenti sui social media. Asters combina l'intelligenza emotiva e quella artificiale per ottenere risultati straordinari.

Una delle caratteristiche distintive di Asters è AI Autopilot, un servizio personalizzato basato sulle esigenze specifiche degli utenti della piattaforma. AI Autopilot crea flussi di lavoro personalizzati e consente all'Intelligenza Artificiale di automatizzare le attività più time-consuming. Questo permette di risparmiare tempo e incrementare la produttività. Gli esempi includono Autopilot per la scoperta di contenuti, la creazione di post, e la gestione del team.

L'utilizzo dell'IA in ambito Discover e nella generazione di contenuti e immagini consente di abbattere drasticamente i tempi di ricerca di trend. Con poche keyword e un click, è possibile trovare nuove idee di contenuti e monitorare le comunicazioni dei competitors.

"Con Asters e l'IA, si risparmia tempo nella produzione di testi," spiega Andrea Messetti, CEO e Head of Growth di Asters. I post vengono generati in automatico in meno di dieci secondi e in 27 lingue, personalizzati secondo gli obiettivi e il tono di voce selezionati, e declinati per ogni singolo social network. Conclude Messetti: "Tra le altre funzionalità, Asters permette la generazione di tre proposte per ogni post, con testo intro, corpo e call to action, l’inserimento di trending hashtags, emoji e testi, il tutto già formattato e l’aggancio di immagini e grafiche pronte all’uso. Possibile, inoltre, la definizione del calendario editoriale, con la pianificazione anticipata di tutti i post e il suggerimento di giorno, orario e formato più performanti per ciascun canale Social. Vi aspettiamo, quindi, allo stand Asters presso IAB Forum, l’8 e 9 novembre”.