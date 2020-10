Atlantia scatta in Borsa con un +3,3%, verso un accordo definitivo su Aspi

Atlantia: avvio in rialzo a Piazza Affari

Avvio di settimana in netto rialzo per Atlantia a Piazza Affari: il gruppo infrastrutturale parte con +3,3% sopra quota 15 euro, sulle attese di una soluzione definitiva al dossier Autostrade per l'Italia. L'avvicinarsi di un accordo fra la società e una cordata di investitori capeggiata da Cassa depositi e prestiti, con un'offerta in una forchetta fra gli 8 e i 10 miliardi e i lavori e le trattative proseguiti nel weekend in vista del cda di oggi, sostiene il titolo, che beneficia anche della cessione per oltre un miliardo di una quota in Telepass.

Atlantia: accordo su Aspi è la soluzione

Se un accordo su Aspi fosse finalmente raggiunto Atlantia risolverebbe sia le incertezze relative al futuro dell'asset che "il problema del debito nella holding", sottolineano gli analisti di Equita, che vedrebbero in questo caso un'accelerazione del ritorno a un rating di 'investment grade' per il gruppo. "Non ci attenderemmo infine il ritorno ad una politica sui dividendi prima del 2022 (incertezza sul traffico di Aeroporti di Roma e indebitamento di Abertis)", aggiungono.