Auto con impianto GPL: quali sono i benefici per l'ambiente?

Scegliere un'auto GPL può essere conveniente: i benefici e i vantaggi in termini economici e di impatto sull'ambiente

Tra le soluzioni ecologiche relative al mondo dei motori, da diverso tempo ormai è presente sul mercato e sempre più diffusa anche quella che porta a vetture alimentate a GPL. Ogni automobilista può optare per questo tipo di alimentazione sia acquistando una nuova auto, sia facendo installare da professionisti del settore sulla propria vettura, lì dove possibile, un nuovo impianto GPL. Scelto da moltissimi italiani per via del costo decisamente più basso, il gas di petrolio liquefatto ormai non è più una novità, ma è diventato per tantissimi automobilisti una vera garanzia in termini, soprattutto, di risparmio. Con la crescente preoccupazione per l’impatto ecologico dei nostri spostamenti, sono però sempre più le persone che si chiedono se convenga davvero, dal punto di vista ambientale, la rinuncia ai tipi di alimentazione tradizionale a favore del GPL, ritenuto da sempre una soluzione “green”. Proviamo a fare chiarezza in questo articolo.

Cos'è un impianto GPL

L'impianto GPL è un sistema che consente di far funzionare un'auto a gas di petrolio liquefatto (erroneamente chiamato anche gas di propano liquido), ovvero un mix di butano, propano e altri gas in piccole quantità, sviluppato come sottoprodotto durante la lavorazione del petrolio o del gas naturale.

Questi veicoli sono solitamente meno costosi nell’utilizzo quotidiano rispetto a quelli alimentati a benzina, producono meno emissioni e sono sempre più diffusi. Tuttavia, va considerato anche che le auto a GPL solitamente hanno costi più elevati rispetto alle vetture a benzina o diesel. Inoltre, in alcune zone del nostro Paese è ancora difficile incontrare dei distributori che abbiano a disposizione anche un rifornitore di gas.

Al di là di questi svantaggi, si tratta di un'ottima soluzione, a basso costo e a basso impatto ambientale, ma che va presa in considerazione con la consapevolezza dei rischi. I possessori di auto a GPL non possono infatti sostare in determinate zone, trasportare altri veicoli o entrare in alcuni tunnel. Prima di passare a un'alimentazione a gas, ti consigliamo quindi di informarti in maniera approfondita.

I vantaggi di un'auto a GPL

Se stai considerando l'installazione di un impianto GPL sul tuo veicolo, potresti chiederti quali siano i vantaggi. Essenzialmente, sono due i motivi che spingono gli autisti a optare per questa soluzione. Il primo, più scontato, riguarda i costi. Se è vero che una vettura con impianto già montato o con impianto da montare può venire a costare più di una semplice auto alimentata a benzina, è altrettanto vero che viene mossa da un carburante dai costi sensibilmente minori rispetto ai “rivali”.

Il secondo motivo, è che ha un impatto ambientale molto meno dannoso. Si tratta di un carburante “più pulito”, meno inquinante e per questo accettato, ad esempio, anche durante le giornate ecologiche nelle grandi città.

Perché le auto a GPL aiutano l'ambiente

Veniamo adesso al nocciolo della questione: in che senso il GPL ha un impatto ambientale minore rispetto ai motori ad alimentazione “tradizionale”? Secondo i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il GPL garantisce una riduzione del 55% di ossidi di azoto rispetto alla benzina e il 96% rispetto al diesel.

Si tratta di dati che vanno analizzati nel dettaglio, considerando comunque che confrontare l'inquinamento prodotto dai veicoli non è semplice, in quanto può variare da fattori come il tipo di test condotto o lo stile di guida del pilota coinvolto. In generale è però possibile affermare che un'auto a GPL emette il 14% di emissioni di CO2 in meno rispetto a un'auto a benzina e l'11% in meno rispetto a un diesel. Un fattore importante per ridurre l'effetto serra e contrastare il riscaldamento globale.

L'inquinamento viene però ridotto non solo per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica, ma anche a livello di polveri sottili, responsabili dello smog nei grandi centri urbani. Non a caso, possono circolare liberamente anche durante il blocco del traffico spesso indotto da diversi comuni delle nostre metropoli. Va detto, però, che almeno da questo punto di vista i più avanzati motori a benzina stanno migliorando le proprie performance, arrivando a standard vicini a quelli dei motori alimentati a metano e GPL.

Insomma, per tutti questi motivi utilizzare un'auto alimentata a gas di petrolio liquefatto riduce notevolmente l'impatto ambientale dei nostri spostamenti quotidiani. Questo significa meno emissioni, meno inquinamento e un contributo importante alla tutela dell'ambiente. Se hai a cuore le sorti del nostro pianeta, prendi in considerazione questo cambiamento. Potrebbe valerne davvero la pena.