Auto elettriche, Mercedes contro Ursula: "No alla guerra dei dazi con la Cina"

Mercedes contro i dazi sulle auto elettriche cinesi

Il capo della Mercedes-Benz ha chiesto a Bruxelles di abbassare le tariffe sulle auto elettriche importate dalla Cina, proprio mentre la Commissione europea sta valutando di aumentare i dazi all'importazione nell'ambito di un'indagine sui sussidi di Pechino all'industria automobilistica. L'aumento della concorrenza cinese aiuterebbe le case automobilistiche europee a produrre auto migliori nel lungo periodo, ha dichiarato l'amministratore delegato Ola Källenius, aggiungendo che il protezionismo sta "andando nella direzione sbagliata".

"Non aumentate le tariffe. Io sono un bastian contrario, penso che si debba fare il contrario: prendere le tariffe che abbiamo e ridurle", ha dichiarato al Financial Times. Le aziende cinesi che cercano di esportare in Europa sono una "naturale evoluzione della concorrenza che deve essere soddisfatta con prodotti migliori, tecnologie migliori e maggiore agilità", ha aggiunto. "Questa è l'economia di mercato. Lasciamo che la concorrenza si esprima".

La Commissione, ricorda il Financial Times, sta indagando se le case automobilistiche cinesi ricevano da Pechino sussidi che consentano loro di abbassare i prezzi dei veicoli esportati in Europa, sottoquotando i produttori della regione. Le case automobilistiche francesi come Stellantis e Renault, che non hanno grandi attività in Cina, hanno parlato della minaccia dei veicoli elettrici cinesi. Tuttavia, l'indagine ha subito qualche critica da parte delle case automobilistiche tedesche, che dipendono dalla Cina per una parte significativa delle loro vendite e dei loro profitti.

I dirigenti tedeschi temono potenziali ritorsioni da parte di Pechino e dei consumatori cinesi, in un momento in cui marchi locali come BYD hanno già conquistato quote di mercato rispetto agli operatori occidentali nel più grande mercato EV del mondo. Più di un'auto Mercedes-Benz su tre è venduta in Cina, mentre il Paese ha rappresentato il 40% delle vendite di auto Volkswagen lo scorso anno. Le case automobilistiche cinesi Geely e SAIC, controllata dallo Stato cinese, possiedono un quinto delle azioni di Mercedes-Benz.

Mercedes difende a spada tratta l'apertura dei mercati: "È stata l'apertura dei mercati che ha portato alla crescita della ricchezza, soprattutto nella meraviglia economica della Cina, che ha fatto uscire centinaia di milioni di persone dalla povertà". E ancora: "Se crediamo che sia il protezionismo a darci il successo a lungo termine, credo che la storia ci dica che non è così".

Attualmente, spiega il Financial Times, i veicoli elettrici cinesi sono soggetti a una tariffa del 10% quando vengono importati in Europa. Le case automobilistiche europee pagano il 15% quando esportano in Cina, e questo è uno dei motivi per cui la maggior parte dei modelli tedeschi venduti in Cina sono prodotti nel Paese.