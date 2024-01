Auto, immatricolazioni in aumento. Boom delle elettriche nel 2023 (+35%)

Auto, boom dell'elettrico nel 2023 (+35%). Ma la quota di mercato è pari solo al 4,2%

Le immatricolazioni auto hanno segnato nel 2023 un aumento del 18,96% sul 2022. Nel dettaglio, sono state vendute 1.566.448 vetture contro le 1.316.773 nel 2022. Nel solo mese di dicembre, sono state vendute 111.136 auto contro le 104.965 vendute a dicembre 2022: si tratta di un aumento del 5,88%.

Auto: immatricolazioni in aumento del 18,06% nel 2023

Sempre a dicembre, i trasferimenti di proprietà sono stati 416.680 a fronte di 402.769 passaggi registrati a dicembre 2022, con un aumento del 3,45%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 527.816, ha interessato per il 21,06% vetture nuove e per il 78,94% vetture usate.

Auto: Stellantis, nel 2023 vendite +10,5%, a dicembre -4,6%

Aumentano le immatricolazioni Stellantis nel 2023, essendo state pari a 591.156 contro le 535.154 nel 2022, facendo registrare un incremento del 10,5%. La quota di mercato che nel 2022 era del 36,3% scende al 33,5% nel 2023. Sono questi i dati elaborati da Dataforce.

Nel solo mese di dicembre, sono state immatricolate 36.833 contro le 38.624 del dicembre 2022, con un calo del 4,6%. Lo scorso mese la quota di mercato si è attestata al 28,7% contro il 32,5% registrata nel dicembre 2022.

Auto, vendite elettriche +35% nel 2023. Ma quota al 4,2%

Pur essendo cresciute le vendite del 35% nel 2023, la quota di auto elettriche sul mercato è del 4,2%. Nel solo mese di dicembre, le vendite sono aumentate invece ben del 50,7% e la quota si assesta al 6,1%. Secondo i dati Anfia, le vendite di ibride plug-in calano del 15,7% a dicembre, ma chiudono con una variazione positiva i dodici mesi (+2,8%), rappresentando il 4% delle immatricolazioni del singolo mese e il 4,4% del totale da inizio anno.

In particolare le auto ad alimentazione alternativa rappresentano, nel solo mese di dicembre, il 54,4% del mercato, con volumi in crescita del 6,3% rispetto a quelli di dicembre 2022. Nel 2023 crescono del 21,8% con una quota del 54%. Nel dettaglio, le ibride non ricaricabili incrementano del 6,7% nel mese, con una quota del 35%; nel 2023 crescono del 26,2%, con una quota del 36,1%. Infine, le immatricolazioni di autovetture ricaricabili (BEV e PHEV) aumentano del 14,8% a dicembre e rappresentano il 10,2% del mercato del mese (a dicembre 2022 il 9,4%); nel 2023 crescono del 16,4% e hanno una quota dell’8,6% (in calo di 0,2 punti percentuali rispetto al totale annuo del 2022).