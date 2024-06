Auto, in arrivo incentivi per Gpl e metano: chi ci guadagna e come funziona

Incentivi Auto 2024: bonus per Impianti Gpl e Metano

Secondo il Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio, gli incentivi auto 2024 comprendono dei bonus economici per chi desidera installare impianti di alimentazione Gpl o metano sul proprio veicolo. Il "bonus-retrofit" partirà il 19 giugno alle ore 10.00, quando sarà possibile accreditarsi attraverso l’area rivenditori. La data di avvio per prenotare i contributi sarà comunicata successivamente.

Come Funzionano gli Incentivi GPL e Metano

A differenza degli incentivi per l'acquisto di auto nuove, per ottenere gli incentivi per il passaggio a Gpl o metano non è necessaria la rottamazione di un vecchio veicolo e non viene considerato l'Isee. L'ecobonus retrofit dispone di un fondo di 9.992.463,21 euro e prevede i seguenti sconti:

800 euro per il passaggio al metano

400 euro per il passaggio al Gpl

Per beneficiare degli incentivi, il veicolo deve essere di categoria M1, con classe di emissioni non inferiore a Euro 4, e non deve essere già alimentato a Gpl o metano. Lo sconto è valido solo per la prima installazione.

Gli automobilisti non devono svolgere particolari procedure: basta rivolgersi a un installatore accreditato per ottenere lo sconto direttamente in fattura. Sarà l'installatore a richiedere il rimborso tramite il portale dedicato.

Conversione a Gpl e Metano: Procedura e Costi

Convertire la propria auto a GPL o metano è semplice e richiede pochi giorni. In Italia, numerose officine specializzate offrono questo servizio, ma è possibile solo su auto a benzina.

Procedura di Installazione

Spazio di carico: Il serbatoio GPL o metano occupa spazio nel bagagliaio.

Massa totale: L'aggiunta del serbatoio aumenta il peso dell'auto, potenzialmente riducendo il numero di posti passeggero.

Parcheggi

Auto a metano: Nessuna restrizione.

Auto a GPL: Possono parcheggiare nei sotterranei solo fino al piano -1, rispettando la norma ECE/ONU 67-01.

Costi di Installazione