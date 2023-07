Autogrill, Dufry raggiunge il 96,3% del capitale: addio Borsa dal 24 luglio

Autogrill lascia piazza Affari dal 24 luglio

È stata fissata la data del delisting di Autogrill da Piazza Affari, in quanto Dufry ha reso noti i risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto delle azioni nell'ambito dell'OPA sulla storica società dei punti di ristoro in autostrada.

Autogrill verrà revocata dalla quotazione sull'Euronext Milan il giorno 24 luglio, previa sospensione del titolo nelle sedute del 20 e 21 luglio 2023. Al momento, le azioni della società stanno scambiando leggermente al ribasso, con una diminuzione dello 0,20% a 6,725 euro, in un contesto negativo per il Ftse Mib (-0,80%). Dufry sta registrando un calo dello 0,80% a 41,51 franchi svizzeri nella borsa di Zurigo.