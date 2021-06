Autogrill, ok del Cda ai dettagli dell’aumento: al via il 14/6

Via libera del Cda di Autogrill ai termini dell'aumento di capitale. In dettaglio, saranno emesse massime 130.633.542 nuove azioni ordinarie da offrire nel rapporto di 13 nuove ogni 25 possedute al prezzo di sottoscrizione di 4,59 euro per un controvalore massimo dell'offerta pari a circa 599,6 mln. Il prezzo di offerta incorpora uno sconto del 27,9% rispetto al prezzo teorico ex diritto. Il periodo di sottoscrizione dei diritti va dal 14 giugno al 29 giugno con diritti negoziabili fino al 23. Schematrentaquattro, l'azionista di maggioranza di Autogrill, si è impegnato a sottoscrivere e liberare tutte le azioni spettanti in opzione, pari al 50,1% del capitale, a conferma della fiducia nelle prospettive di crescita del gruppo.

E' stato inoltre firmato il contratto di garanzia per la sottoscrizione di tutte le azioni inoptate. A detta degli esperti di Bestinver il lancio dell'aumento di capitale in questi giorni era atteso visto che l'azienda fin da gennaio aveva dichiarato che la ricapitalizzazione si sarebbe concretizzata entro giugno 2021. In ogni caso, secondo Bestinver, viste le dimensioni - circa 1/3 della market cap - e a causa degli arbitraggi tra diritti e azioni, il titolo potrebbe andare sotto pressione nelle prossime settimane. Il Cda inoltre ha approvato l'integrazione di indicatori di performance (Kpi) addizionali ai target per gli esercizi 2021 e 2024. Autogrill in dettaglio si attende entro il 2024 un miglioramento del risultato netto consolidato underlying, mentre per il 2021 l'azienda stima un risultato netto consolidato underlying negativo tra -300 milioni e -200 milioni e un'inversione di segno di tale grandezza (da negativo a positivo) entro il 2024.