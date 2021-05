Autogrill si consolida all'estero. Accordo nell'aeroporto di Bali per 59 mln

Il Gruppo Autogrill tramite la propria controllata HMSHost International si è aggiudicata un nuovo contratto in Indonesia all’interno dell’Aeroporto Internazionale I Gusti Ngurah Rai di Bali. Il contratto, con ricavi stimati di oltre 59 milioni di euro per 5 anni, prevede l’apertura di 5 nuovi locali, e contribuisce a consolidare la presenza del Gruppo quale principale operatore di ristorazione in viaggio. Con l’apertura dei nuovi locali, l’offerta di ristorazione all’interno dell’aeroporto si arricchirà di concept innovativi che andranno a soddisfare le necessità di una clientela così diversificata come quella che ogni anno transita da Bali. A brand noti, a livello globale e locale, come Sisterfields, conosciuto per il suo delizioso cibo contemporaneo e in stile brunch australiano, si andranno ad aggiungere brand creati appositamente da HMSHost per questa location, tra cui Espresso Bar e FRESH. Nella categoria di aeroporti con un flusso di passeggeri tra i 15 e i 25 milioni, l’Aeroporto Internazionale di Bali è stato riconosciuto come Best Airport in Asia Pacific, Best Customer Service in Asia Pacific e Best Infrastructure and Facilitation in Asia Pacific dalla ricerca Airport Service Quality (ASQ) dell’Airports Council International.