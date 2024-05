"Autonomi nella produzione dei farmaci", l'impegno del sottosegretario Gemmato

Made in Italy, Gemmato sulla produzione dei farmaci: "Impegno a mettere in campo tutte le strategie per essere autonomi al 100%"

"Dobbiamo renderci indipendenti nella produzione dei farmaci nel nostro Paese e lo abbiamo provato sulla nostra pelle con la pandemia, anche per ovviare a eventuali egoismi nazionali". Lo afferma Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute intervenuto alla quinta edizione del Meeting del Made in Italy organizzato da AEPI e Affaritaliani.it. "In Italia produciamo farmaci salvavita ma i principi attivi arrivano da altri Paesi e principalmente da Cina e India. L'attenzione del ministero è forte per mettere in campo tutte le strategie operative per essere autonomi al 100%".

Gemmato poi spiega, tecnicamente, la riforma introdotta con la Legge di Bilancio sulla distribuzione dei farmaci che "ha due canali: uno diretto con le farmacie ospedaliere e l'altro quello con le farmacie convenzionate e quindi quelle sotto casa". Tralasciando gli aspetti estremamente tecnici, Gemmato sottolinea come "abbiamo reso più accessibile ai cittadini i farmaci senza gravare sulle casse dello Stato con il plauso dei cittadini stessi. Tanto che negli ultimi due o tre giorni abbiamo avuto comunicazioni da Cittadinanza Attiva ad altre associazioni, come quelle dei diabetici ad esempio, che sono entusiaste di una riforma che rende più accessibili i farmaci ai cittadini", conclude il sottosegretario alla Salute.