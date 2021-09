Autostrade, il cashback per automobilisti. Ristoro per il tempo perso in coda

Autostrade, il cashback per automobilisti. Ristoro per il tempo perso

Arriva una novità importante per gli automobilisti che prendono le autostrade, dopo mesi di sperimentazione sta per essere attivato il cashback per le code dovute a disservizi e lavori in corso. Si tratterà di un ristoro che - si legge su Repubblica - potrebbe far rientrare nelle tasche dei consumatori, vacanzieri e professionisti una parte del tempo perduto in code. Dopo un anno di prove, in settimana partirà l’iniziativa Free To X Cashback, ovvero la app attraverso cui segnalare i ritardi che vanno oltre i tempi “normali” di attraversamento di un percorso e quelli oltre la soglia del buonsenso. Una volta riconosciuta la bontà della richiesta dell’utente, la società restituirà parte del costo del viaggio o anche il 100% nei casi più eclatanti.

L’iniziativa - prosegue Repubblica - è stata rodata nei mesi estivi da 6.300 driver, invitati a fornire feedback sul servizio. La messa a punto è costata diverse ore di correzioni di bug e di sviluppo di soluzioni alternative. Ma nel corso di questa settimana sarà probabilmente possibile segnalare o tenere in conto sull’applicazione disagi e ritardi per i viaggi. Insomma a breve Aspi renderà noti i particolari dell’iniziativa. Ma in linea di massima il rimborso sarà possibile se a provocare i disagi saranno principalmente dei lavori sui 3 mila chilometri di autostrade gestite da Autostrade. Probabilmente ci saranno dei ristori anche per altre cause o ritardi diversi dai lavori autostradali.