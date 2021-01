AXA Italia, ottenuta la certificazione Top Employer 2021

AXA Italia, riconosciuta Top Employer 2021: alla base della certificazione l’impegno nel mettere al centro il benessere delle persone.

“Siamo molto felici di questo importante riconoscimento – ha dichiarato Patrick Cohen, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia - Vogliamo che AXA sia la Casa fuori dalla Casa. Ci impegniamo ogni giorno per offrire un ambiente lavorativo in cui le persone si sentano bene nel quotidiano con una forte cultura basata su ingaggio, diversità e inclusione. Sono queste le leve che ci permettono di raggiungere grandi obiettivi, di posizionarci come un’azienda innovativa e che ci spingono a fare sempre di più, perché alla base dei nostri valori e punto di partenza per servire sempre meglio i nostri clienti”.

La protezione e il benessere psicofisico dei collaboratori come priorità da sempre e un ambiente di lavoro energizzante e inclusivo dove le differenze individuali vengono valorizzate affinché ogni collaboratore possa esprimere al meglio il proprio talento. Il tutto attraverso azioni concrete e distintive, accelerate e innovate nel contesto della pandemia, in linea con la ragion d’essere di AXA, incentrata sul proteggere ciò che conta, inclusa la sua comunità di persone.

Sono queste le eccellenze che hanno permesso al Gruppo assicurativo AXA Italia di ottenere la certificazione Top Employer 2021, istituita da Top Employers Institute e assegnata su scala globale alle aziende che si distinguono per l’eccellenza in ambito HR.

Un traguardo raggiunto grazie a un impegno pluriennale sul fronte della cultura aziendale, incentrata su inclusività e diversità nelle sue diverse sfaccettature, empowerment e agilità, creatività ed imprenditorialità, non solo a livello di management ma di tutti i collaboratori.

In ambito Inclusion & Diversity, azioni quali la parità di assunzioni e promozioni, le frequenti iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento dei collaboratori su tutti i temi legati all’inclusività, sono pilastri fondamentali della strategia aziendale.

Sul fronte della formazione e della cultura digitale, sono ad oggi disponibili per tutti i collaboratori oltre 16.000 corsi online gratuiti e sono in essere partnership con le più prestigiose università italiane. Un esempio recente il master in collaborazione con il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business su Insurance Data Management per stimolare le capacità di innovazione in linea con le più avanzate tecnologie legate all’evoluzione tecnologica e dei Big Data.

Anche in un contesto di pandemia, non si sono fermate le iniziative legate allo sviluppo dei nostri collaboratori e l’investimento sulle nuove generazioni, attraverso ad esempio il “graduate program” #AXADataAcademy e la partecipazione a eventi online organizzati con i migliori atenei italiani.

Abbiamo trasformato la talent acquisition, digitalizzando completamente il processo di onboarding dei nuovi colleghi.

Numerosi anche i servizi di welfare per fornire un sostegno concreto alle famiglie, con soluzioni che vanno dal benessere all’assistenza e cura dei famigliari, formazione e salute, attività sportive e culturali in ottica di work-life balance.

Da sempre il Gruppo promuove un ambiente di lavoro che favorisca il benessere a partire dai collaboratori, con particolare attenzione all’equilibrio tra salute fisica, benessere psicologico e sociale, e che offra flessibilità, autonomia e imprenditorialità: AXA Italia è stata tra le prime aziende ad aver introdotto nel mercato assicurativo italiano un modello distintivo di Smart Working, oggi esteso a tutta la popolazione aziendale, con ottimi livelli di soddisfazione.

A disposizione dei collaboratori anche un numero verde di assistenza psicologica H24, uno sportello virtuale di counselling per gestire eventuali situazioni di stress o ansia, sessioni di rilassamento fisico e mentale alla scrivania, webinar interattivi tra colleghi sul tema della resilienza, nonché contenuti informativi sulla gestione delle emozioni e webinar di wellbeing.

Iniziative coerenti con i valori fondanti di AXA, agiti in ogni singola azione quotidiana: integrità, ovvero fare ciò che si dice e dire ciò che si fa, in piena trasparenza, Coraggio, One AXA, quindi promozione della collaborazione, della diversità e inclusione in azienda, centralità del cliente in ogni azione, gli stessi valori che hanno aiutato le persone di AXA Italia a restare unite e coese nonostante tutto e su cui il Gruppo continuerà a far leva in questa nuova normalità.