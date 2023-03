Axa Italia, utile netto stabile a 327 milioni

Axa Italia nel 2022 ha registrato un utile netto di 327 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente (-0,4%). Sul fronte della raccolta premi, il ramo Danni ha superato per la prima volta i 2 miliardi di euro (2,02 mld), con una crescita del +5,7%, grazie a un focus sulle linee di business strategiche, Commercial Lines (+7,5%), Personal Lines (+4,4%) e il settore Salute (+9,6%). In crescita anche il comparto Motor (+4,7%) nonostante il contesto di mercato, nel quale si registra la ripresa della frequenza dei sinistri e l'incremento del costo medio per effetto dell'inflazione e dell'aumento dei costi di riparazione dei veicoli. Il Combined Ratio Danni anno corrente al 95,8%. La raccolta Vita si e' attestata a 3,4 miliardi di euro (-28,7%), che risente di un rialzo dei tassi di interesse, di una forte volatilita' dei mercati finanziari e del generale contesto di incertezza macroeconomica e geopolitica.

"Axa Italia registra nel 2022 risultati eccellenti, con un'importante crescita dei business prioritari e un rafforzamento della solidità patrimoniale", afferma Giacomo Gigantiello, ceo del gruppo assicurativo Axa Italia. "Per la prima volta superiamo i 2 miliardi di raccolta premi sul Danni, con ottime performance nei nostri segmenti strategici, come la Salute e le Aziende. Un traguardo ancora piu' significativo perche' raggiunto in un contesto macro-economico complesso, che e' il risultato della passione di tutte le persone di Axa, dei nostri agenti che hanno fatto un lavoro straordinario e di Mps, con cui vogliamo continuare a far crescere la partnership'" ha continuato il manager, spiegando che 'siamo ben posizionati per raggiungere gli obiettivi del Piano "Driving Progress 2023 e rimaniamo concentrati sull'esecuzione della nostra strategia, con l'ambizione di proseguire nel nostro percorso di consolidamento e crescita su mercato italiano, grazie anche alla forte spinta all'innovazione dell'offerta e a significativi investimenti in tecnologia, per migliorare e semplificare l'esperienza dei nostri clienti'.