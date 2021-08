Axa vende anche Singapore per 487 milioni. Hsbc accelera nel gestito in Asia

Dopo la Malesia alle Generali, Axa cede anche Singapore ad Hsbc. Continua l'espansione in Asia del colosso bancario europeo guidato da Noel Quinn che ha appena messo le mani sugli asset messi in vendita da Axa a Singapore, un deal da 575 milioni di dollari (487 milioni di euro). Un'operazione che fa parte della strategia di Hsbc di crescere nel wealth management nel continente più popolato al mondo, sfruttando la leva dei ricavi commissionali. Strategia per cui Hsbc, come ha comunicato al mercato a febbraio, ha deciso di investire 3,5 miliardi di dollari, liberando risorse da attività bancarie meno redditizie in Europa e in Nords America per contrastare un contesto di business altamente sfidante fatto di bassissimi tassi di interesse.

"Si tratta di un'acquisizione importante che dimostra la nostra ambizione di far crescere il nostro business in tutta l'Asia. Il wealth management è una delle nostre aree di business con più elevati tassi di crescita e rendimenti ed è uno dei nostri punti di forza di banca asia-centrica con espansione globale", ha commentato Quinn l'operazione che consentirà ad Hsbc di mettere le mani su una compagnia con un patrimonio netto di 474 milioni di dollari, nuovi premi annualizzati di 85 milioni di dollari e premi lordi per 739 milioni.

Il perfezionamento dell'operazione dovrebbe avvenire "nel quarto trimestre 2021", si legge nella nota con cui Axa ha alzato il velo sulla cessione degli asset di Singapore, con un impatto negativo sull'utile netto della compagnia assicurativa francese pari a 160 milioni di euro.

L'accordo rientra nella strategia di "semplificazione" delle attività di Axa, ha spiegato l'amministratore delegato in Asia e Africa Gordon Watson: "La nostra strategia è quella di focalizzarci sui nostri principali mercati, con un mix di attività centrato sui segmenti target e un forte potenziale di crescita", ha aggiunto. A inizio giugno Axa aveva annunciato un accordo per la cessione delle attivitè assicurative in Malesia alla controparte italiana Generali, per 140 milioni.

Lo scorso mese, il numero uno di Hsbc aveva fatto sapere che la banca aveva aperto tre o quattro dossier di acquisizioni fuori dalla Cina in area che includevano le polizze assicurative e l'asse management, mentre continuava il rafforzamento della crescita organica a Hong Kong e all'interno dei confini cinesi. A magio e a giugno, il colosso bancario britannico ha venduto il proprio retail negli Stati Uniti e in Francia.