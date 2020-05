Coronavirus e aziende, online il rapporto di NTT DATA

NTT DATA, multinazionale giapponese leader di servizi IT e di consulenza, ha pubblicato “Returning to our values in a time of crisis”, un rapporto disponibile online che analizza la reazione del Gruppo alla pandemia da COVID-19.

Integrando gli apprendimenti fatti in azienda ai punti di vista dei leader di NTT DATA come Swen Rehders, Walter Ruffinoni, Simon Williams, Daniel Metz e Stefan Hansen, il rapporto è una testimonianza della velocità con cui NTT DATA è riuscita ad adattarsi con successo alla crisi e fornisce informazioni su come l’azienda può evolversi e rispondere efficacemente.

Swen Rehders, co-CEO, NTT DATA EMEA, ha affermato: “Sono molto soddisfatto di aver visto innovazione, lungimiranza e creatività da parte dei team di tutta l’azienda nel rispondere a questa pandemia globale. Tutto ciò che abbiamo fatto è stato eseguito nel rispetto dei nei nostri valori cardine, dando priorità ai nostri clienti e lavorando insieme come squadra per fornire risultati eccezionali in un periodo difficile. Soprattutto, questo è un momento in cui abbiamo imparato l’importanza di mantenere i rapporti con i nostri clienti. Ciascun settore è stato impattato in modo diverso, ma ciò che è veramente importante è fare uno sforzo in più per soddisfare i clienti – un valore chiave per NTT DATA”.

Walter Ruffinoni, co-CEO, NTT DATA a livello EMEA in Italia, ha aggiunto: “Tutti in NTT DATA hanno lavorato insieme dall’inizio, condividendo le informazioni e aiutando le varie location ad implementare le loro risposte alla crisi. In questo periodo i valori di innovazione di NTT DATA si sono mostrati nella loro interezza, permettendo ai nostri team di adeguarsi rapidamente al ‘new normal’. Stiamo attraversando momenti difficili ed emotivi, e crediamo di aver lavorato con impegno per fornire ai nostri team il supporto di cui avevano bisogno. Stare vicino alla propria gente e soddisfare le loro necessità dovrebbe essere la lezione più importante che qualsiasi leader possa apprendere da questo periodo. Spero che questo whitepaper riesca a fornire suggerimenti su come riuscire ad adattarsi e rispondere a una crisi come quella da COVID-19. Il nostro modo di lavorare potrebbe ormai non essere più lo stesso.”

Leggete qui il whitepaper: https://it.nttdata.com/-/media/NTTDataItaly/WHITE-PAPER-ITALIA/Returning-to-our-values-in-a-time-of-crisis.pdf?la=en