Azimut cede alcune attività in Usa con una plusvalenza da capogiro

Poco più di una settimana fa, Azimut, un gruppo finanziario guidato sotto la guida di Pietro Giuliani, ha comunicato la divisione di una parte della sua rete di consulenti finanziari per istituire una banca digitale da quotare entro nove mesi. Ieri, tramite la sua controllata Azimut Alternative Capital Partners (Aacp), ha annunciato la firma di un accordo vincolante con Petershill presso Goldman Sachs Asset Management per cedere l'intera partecipazione di Azimut in Kennedy Lewis Investment Management (Klim) per 225 milioni di dollari in contanti. Questo è riportato da Mf. Azimut ha inizialmente investito 60 milioni di dollari per la quota in Klim.

Attraverso Aacp, Azimut ha investito in piccole quote di gestori di mercati privati, principalmente negli Stati Uniti, operanti nel settore mid-market che si occupano di private equity, debiti privati, infrastrutture e immobili. Klim è stata la prima operazione, decisa nel luglio 2020, quando la società gestiva circa 2 miliardi di dollari di asset rispetto agli attuali circa 14 miliardi di dollari. Klim è una società di gestione patrimoniale alternativa specializzata in debiti privati fondata nel 2017 da David Kennedy Chene e Darren Lewis Richman. La società gestisce fondi chiusi. "Il valore dell'azione Azimut Holding si sta concretizzando e con la notizia di oggi siamo ancora più convinti che la parte in azioni del dividendo dovrebbe raggiungere un valore superiore a 0,4 euro per azione proposto all'assemblea", sottolinea Giuliani.

"Ricordo che abbiamo circa 35 società operative al di fuori dell'Italia (parte delle 130 partecipazioni e 19 affiliati all'estero) con asset e clienti il cui valore attuale non è riflesso nel valore dell'azione Azimut". Il management di Azimut Holding ha proposto la distribuzione del dividendo 2024 (relativo all'esercizio 2023) di 1,4 euro per azione, pagato in contanti per un importo di 1 euro, mentre i restanti 0,4 euro saranno distribuiti in azioni. Parlando con milanofinanza.it, Giuliani ha anticipato che all'assemblea del 24 aprile si discuterà di "buyback, grazie alla plusvalenza che otteniamo con questa vendita. E c'è già in attesa una seconda cessione da chiudere".