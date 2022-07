Azimut: nel semestre utile di 201,7 mln, confermati i target

Azimut, brilla il bilancio

Azimut archivia il primo semestre dell'anno con un utile netto consolidato di 201,7 milioni, in aumento dai 194,1 milioni dello stesso periodo del 2021. I ricavi del gruppo del risparmio gestito sono in crescita a 666,2 milioni, con le commissioni ricorrenti che si attestano a 552 milioni (+21%), pari all'83% dei ricavi totali. Il totale delle masse gestite raggiunge quota 52,1 miliardi e il patrimonio complessivo 81,2 miliardi (+7%). Nel segmento private markets gli asset under management hanno superato i 6 miliardi a luglio. Confermati gli obiettivi, che prevedono un utile netto di almeno 400 milioni e 6-8 miliardi di raccolta. Inoltre è stata inoltre approvata una tranche di acquisto di azioni proprie per un controvalore fino a 75 milioni.

“Azimut archivia i primi sei mesi del 2022, caratterizzati da un’accentuata volatilità e incertezza, con una performance media ponderata netta ai clienti di oltre il 2% rispetto alla concorrenza (indice Fideuram dei fondi comuni italiani che si attesta a -9% da inizio anno) e una raccolta netta di 3,5 miliardi", commenta Pietro Giuliani, presidente del gruppo.