Azimut, passaggio di testimone tra consiglieri-agenti in Cda

Via libera al passaggio di testimone nel Cda di Azimut tra consiglieri rappresentanti dei consulenti finanziari. E' quanto hanno deciso i soci in assemblea riuniti per approvare il bilancio, con la destinazione di 4,4 milioni di euro, pari all'1% dell'utile, a favore della Fondazione Azimut Onlus, come previsto dallo Statuto.

In base a quanto già deliberato nell'assemblea del 24 aprile del 2019, sono subentrati Chiara Savino e Anna Fenocchio in sostituzione di Cinzia Stinga e Lucia Zigante, in rappresentanza dei consulenti finanziari del gruppo.

L'assemblea dei soci di Azimut hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 2020, chiuso con ricavi consolidati per 1,054 miliardi e un utile netto record pari a 382 milioni; gli azionisti hanno anche approvato la cedola, pari a 1 euro per azione.

"La nostra capacita' di crescita ha saputo rafforzarsi anche nelle complessita' del 2020 permettendoci di presentare agli azionisti il miglior utile della nostra storia pari a 382 milioni di euro e di corrispondere, anche quest'anno, un dividendo di 1 euro per azione. Il sostegno dei soci, ribadito oggi con l'esito favorevole di tutti i punti portati in assemblea, insieme all'andamento positivo del primo trimestre, segnato da una raccolta netta di 9,4 miliardi e da una performance media ponderata netta ai clienti di +4%, ci incoraggiano ulteriormente ad affrontare con determinazione i mesi a venire", ha commentato il presidente Pietro Giuliani.