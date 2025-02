I Baltici dicono addio alla Russia: Estonia, Lettonia e Lituania si sono unite alla rete elettrica Ue. L'annuncio di von der Leyen

Estonia, Lettonia e Lituania si sono unite alla rete elettrica Ue

Addio alla Russia: Estonia, Lettonia e Lituania si sono uniti "con successo" alla rete elettrica europea dopo aver reciso i legami con la rete gestita da Mosca. "Oggi colleghiamo gli Stati baltici alla rete elettrica dell'Europa continentale. Stiamo tagliando gli ultimi legami rimasti con la Russia. Finalmente liberi da minacce e ricatti. Questo è un giorno storico", ha affermato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso della cerimonia a Vilnius. "Pochi istanti fa, ho ricevuto una grande notizia. La sincronizzazione del sistema elettrico degli stati baltici con il sistema dell'Europa continentale è stata completata con successo", ha detto il presidente lituano Gitanas Nauseda.

Estonia, Lettonia e Lituania, ex stati sovietici che ora sono membri dell'Unione Europea e della NATO, stanno lavorando per apportare il cambiamento da quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel 2022. I convinti sostenitori dell'Ucraina, i piccoli paesi baltici temono di poter essere presi di mira anche loro ed erano preoccupati che la Russia usasse le forniture di elettricità come arma di ricatto.

"Questo è un momento storico che segna la fine di un lungo viaggio. Abbiamo raggiunto la piena indipendenza energetica. Il periodo di pressione politica e ricatto è finalmente finito", ha detto Nauseda ai giornalisti, parlando insieme ai suoi omologhi estoni e lettoni, alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al presidente della Polonia attraverso cui i paesi baltici si sono integrati alla rete europea.

Un totale di 1,6 miliardi di euro, per lo più fondi Ue, sono stati investiti per porre fine al vincolo di potere con la Russia e Nauseda ha chiesto "azioni sostanziali a livello di Unione europea" per migliorare la resilienza delle infrastrutture critiche degli stati baltici. "Ora è il momento di garantire i nostri risultati. La guerra della Russia contro l'Ucraina ha trasformato radicalmente la percezione delle minacce alle infrastrutture critiche in Europa", ha affermato. "I recenti incidenti che hanno coinvolto infrastrutture sottomarine nel Mar Baltico sono motivo di grande preoccupazione. E richiedono anche un'azione risoluta".

Diversi cavi sottomarini per telecomunicazioni ed energia sono stati recisi negli ultimi mesi: una "guerra ibrida" imputata alla Russia, ma che Mosca nega.