Banca Generali punta su Intermonte: lanciata un'Opa totalitaria a 3,04 euro

Banca Generali lancia un'Opa totalitaria su Intermonte



Banca Generali punta su Intermonte. L'istituto di credio ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria per cassa con oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Intermonte Partners Sim Spa, a un prezzo di 3,04 euro per azione, comprensivi di un premio del 24,0% sulla media del titolo degli ultimi 3 mesi, come reso noto con l’odierna comunicazione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 37 del Regolamento Consob 11971/1999 (la Comunicazione 102). Lo riporta una nota precisando che in caso di integrale adesione all'oferta da parte di tutti i titolari delle 32.300.000 azioni ordinarie oggetto dell'offerta, il controvalore massimo complessivo dell'offerta, calcolato sulla base del corrispettivo per azione, risulterà pari a euro 98,2 milioni di euro. L'obiettivo, viene riferito, è di raccogliere almeno il 90% delle azioni di Intermonte in modo da consentirne il delisting.

- "Banca Generali punta, così - viene spiegato ., all’integrazione nel suo gruppo bancario di Intermonte, primario broker indipendente con una posizione di leadership sul mercato italiano e trent’anni di consolidata esperienza e successi. Intermonte presenta caratteristiche di eccellenza nelle sue aree di attività - Negoziazione & Trading, Global Markets, Investment Banking e Digital Division & Advisory and Research - che risultano complementari e sinergiche all’attività di Banca Generali e del suo posizionamento private, con la particolare vicinanza agli imprenditori e alle piccole e medie imprese Pmi. L’operazione si inquadra nell’ambito del piano di rafforzamento della crescita di Banca Generali finalizzata alla creazione di valore per tutti gli stakeholders attraverso una ulteriore differenziazione del suo posizionamento rispetto peers, con lo sviluppo di competenze professionali distintive cui affiancare soluzioni sempre più approfondite per la protezione e advisory patrimoniale".

"L’integrazione di Intermonte - viene ancora sottolineato - consentirà di internalizzare una parte della catena del valore nel trading e nell’ambito dell’attività in derivati. Ma soprattutto, aprirà ulteriori importanti opportunità nel rapporto privilegiato che la Banca ha saputo costruire con la platea di clienti imprenditori e imprese, dove vede aumentare la domanda di consulenza professionale per le scelte strategiche. Il contributo di esperienza e le competenze di Intermonte nell’ investment banking e nel corporate advisory rafforzano, infatti, un’area prioritaria di sviluppo per la clientela alla guida di aziende e, con l’ampliamento dei servizi ad essa dedicati, rafforzano ulteriormente la relazione fiduciaria legata alla professionalità dei suoi consulenti".