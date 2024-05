Banca Progetto, la controllata da Oaktree che fa affari d'oro con lo Stato

Banca Progetto, trattativa con Centerbridge: il business delle Pmi di Oaktree

Oaktree, il fondo americano che ha appena comprato l'Inter, rilevando le quote di Zhang, fa business con lo Stato italiano attraverso Banca Progetto. Così i prestiti alle Pmi coperti dal governo valgono il 90% del totale e hanno fatturato 72milioni di utili. Ma ora Oaktree ha deciso di vendere questa "gallina dalle uova d'oro" e si è scatenata un'asta. Il mercato dei crediti alle Pmi garantiti dallo Stato - riporta Il Fatto Quotidiano - è un business di nicchia ma assai lucrativo. I sistemi pubblici di garanzia gestiti da Mediocredito Centrale e Sace, la società che assicura le operazioni all’estero delle imprese italiane, sono finanziati dal governo. Così le banche erogano finanziamenti alle imprese moltiplicando il valore delle garanzie ottenute: un euro di fondi pubblici ne genera fino a 14 di nuovi prestiti. Durante il biennio 2020-2022 questo mercato ha vissuto un vero boom, dovuto alle norme per salvare le Pmi dalla crisi della pandemia. Ma ci sono ampi margini di crescita e gli analisti prevedono che il mercato si stabilizzerà a 45 miliardi di nuovi finanziamenti annui, il doppio dei livelli pre-Covid.

Ora per Banca Progetto - prosegue Il Fatto - c’è in vista però un nuovo passaggio di proprietà. La banca, guidata dall’ex top manager di UniCredit Paolo Fiorentino, oltre a Bpl Holdco che ne controlla il 99,8% ha anche 900 piccoli soci. Nei mesi scorsi Oaktree ha congelato il piano di quotazione in Borsa di Banca Progetto, che avrebbe dovuto permetterle di incassare 600 milioni mettendone sul mercato tra il 35 e il 40%. Ora la società sarebbe in trattative con il fondo americano di private equity Centerbridge che già nel 2022, aveva cercato di acquisire Banca Progetto. Centerbridge tre anni fa è uscito da un’altra banca collegata ai crediti pubblici, Bff, l’ex Banca FarmaFactoring che si occupa della gestione dei finanziamenti delle farmacie per la spesa sanitaria.