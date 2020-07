Bancari, Fabi: collaborazione con la comunità francescana

Al via la collaborazione tra la Fabi e i francescani di Assisi. La collaborazione, nel dettaglio, riguarda l’iniziativa di aiuto per poveri “Con il Cuore” portata avanti dai frati della Basilica di San Francesco ad Assisi e, più in generale, il sociale e le difficoltà finanziare delle famiglie italiane. L’avvio del rapporto tra la Federazione autonoma bancari italiani - che mette a disposizione la sua struttura con tutte le competenze in campo bancario e finanziario - e i frati è stato sancito oggi durante un incontro ad Assisi tra il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, e Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala stampa del Sacro Convento. All’incontro ha partecipato Alessio Maria Antonielli, responsabile organizzazione eventi della Basilica di San Francesco.