Banche, Bbva lancia un'Opa ostile su Sabadell. Titolo in rosso dopo l'annuncio

Bvva lancia l'Opa ostile su Sabadell

Bvva le tenta tutte e dopo il respingimento della proposta di fusione il banco basco ha optato per un approccio più deciso, lanciando un'Opa ostile per acquisire la concorrente Banco Sabadell. L'offerta valuta la banca spagnola 11,5 miliardi di euro. Svolta nel risiko bancario spagnolo.

La proposta di Bbva prevede che i soci di Sabadell ricevano un'azione di Bbva di nuova emissione per ogni 4,38 azioni di Sabadell possedute (che corrispondono in contanti a 2,12 euro per azione), con un premio del 30% rispetto ai valori di mercato delle azioni di Sabadell. È da notare che questa stessa offerta era stata precedentemente presentata al consiglio di amministrazione di Sabadell, il quale l'aveva respinta, ritenendola inadeguata e non conforme agli interessi superiori della banca e dei suoi azionisti.

Bbva sta attualmente valutando la reazione degli azionisti di Sabadell alla sua offerta. Gli azionisti sono chiamati a decidere se preferiscono mantenere la loro indipendenza o diventare parte di un gruppo bancario più grande. Al termine dell'Opa, gli azionisti di Sabadell detenerebbero circa il 16% del capitale del nuovo gruppo bancario, se accettassero l'offerta di Bbva.

Perché l'Opa ostile abbia successo, è necessario che almeno il 50,01% degli azionisti di Sabadell accetti l'offerta di Bbva. In tal modo, Bbva potrebbe assumere il controllo di Banco Sabadell e consolidare la sua posizione nel mercato bancario.

L'offerta pubblica di acquisto ostile ha immediatamente influenzato il mercato azionario, con il titolo di Bbva che ha registrato una leggera contrazione del 5,75% a metà mattinata, mentre la banca spagnola Sabadell ha evidenziato una performance positiva del 4,22%.

Bbva, per Governo spagnolo Opa ostile è contro gli interessi del paese

Il Governo spagnolo si è espresso in maniera contraria all'Opa ostile lanciata dalla banca Bbva su Sabadell. "L'Opa ostile di Bbva è un'operazione contraria agli interessi del nostro paese. Distruggerebbe molti posti di lavoro, causerebbe l’esclusione finanziaria e un ulteriore oligopolio. Ciò significa liquidare Sabadell a beneficio solo dei fondi di investimento esteri che possiedono Bbva", ha scritto su X Ylanda Diaz, secondo vicepresidente del Governo spagnolo e ministra del Lavoro e dell'Economia sociale.