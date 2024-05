Banche, Bbva perde ancora: Sabadell respinge l’offerta di fusione da 12 mld

Fusione Sabadell, rifiutata la proposta di Bbva

La banca spagnola Sabadell ha annunciato, al termine di una riunione del cda, che respingerà l'offerta di fusione presentata dalla connazionale Bbva, destinata a dare vita a un colosso bancario europeo. "Dopo un'analisi dettagliata dell'offerta, il consiglio di amministrazione ha concluso che la proposta non soddisfaceva gli interessi del Banco Sabadell e dei suoi azionisti" e pertanto "ha respinto la proposta di Bbva", ha affermato la banca in un comunicato stampa. L'organo di gestione del gruppo spagnolo, sottolinea il gruppo, ritiene infatti "che la proposta sottovaluti notevolmente" la natura "del progetto del Banco Sabadell e le sue prospettive di crescita come entità indipendente". Ha inoltre "piena fiducia nella strategia di crescita e negli obiettivi finanziari" della società e ritiene che la strategia di Sabadell come banca indipendente "genererà più valore per i suoi azionisti".

Sabadell ritiene inoltre che la sua decisione sia “in linea con gli interessi” dei suoi “clienti” e dei “dipendenti”. Martedì scorso il gruppo Bbva ha annunciato di aver contattato Sabadell per discutere di una "possibile fusione", tre anni e mezzo dopo il fallimento di un primo tentativo in tal senso.

L'offerta prevedeva di realizzare l'operazione tramite un aumento di capitale, con lo scambio di una nuova azione Bbva contro 4,83 azioni Sabadell, ovvero un premio del 30% rispetto alla chiusura del titolo Sabadell il 29 aprile. Gli azionisti di Sabadell, valutata 11,5 miliardi di euro, avrebbero detenuto il 16% del futuro colosso bancario, secondo Bbva, che aveva assicurato di voler "preservare la cultura delle due entità".

Bbva è la seconda banca spagnola per capitalizzazione (60 miliardi di euro) e clientela (74,1 milioni). Sabadell è la quarta, con 20 milioni di clienti e 9,8 miliardi di capitalizzazione. La loro fusione avrebbe dato vita a un gruppo in grado di competere con Santander, la prima banca spagnola con 72 miliardi di euro di capitalizzazione e 166 milioni di clienti, ma anche con altri colossi europei, come Hsbc e Bnp Paribas.

Bbva ha tentato per la prima volta di assorbire Sabadell nel novembre 2020, nel bel mezzo della pandemia di Covid. Ma il progetto fu abbandonato dieci giorni dopo, poiché Sabadell ritenne l'offerta insufficiente.