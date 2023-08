Extraprofitti, Cattaneo: "Meloni si butta via". Passera: "Credibilità vacilla"

Extraprofitti, critiche a Meloni da "big" della finanza e non solo

L'ultima mossa del governo Meloni prima del rompete le righe per la pausa estiva sta creando una bufera. La questione della tassa sugli extraprofitti delle banche ha generato il caos non solo sui mercati, con la perdita di 9 miliardi in un solo giorno, ma anche a livello politico e tra i big della finanza. Forza Italia sta prendendo sempre di più le distanze da questo provvedimento, anche perché va a colpire tra gli altri un asset strategico di Fininvest come Mediolanum. L'ex capogruppo alla Camera degli azzurri non le manda certo a dire alla premier: "Con la tassa sugli extraprofitti - dice Alessandro Cattaneo a Il Foglio - Meloni rischia di buttare via tutta la credibilità. Per fortuna c'è tempo per migliore il provvedimento. Perché il fatto che ci si sia accorti, almeno in Forza Italia ma forse non solo in Forza Italia, che la norma vada corretta, lo considero un segnale di maturità. Un ravvedimento operoso, ecco.

"Bene dunque - prosegue Cattaneo - le precisazioni arrivate dal Mef. E ovviamente in Parlamento ci sarà modo per migliorare la norma, prendendoci tutto il tempo che sarà necessario". Bordate alla decisione del governo arrivano anche da "big" della finanza come Corrado Passera, ceo di illimity Bank. "Penso - dice Passera - che la misura vada aggiustata e che si debba gestire l'intera vicenda con grande attenzione e professionalità".