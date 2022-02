Banche, le porte girevoli con le società di consulenza. La denuncia di Sileoni

I negozi finanziari creati dalle banche e i veri numeri delle chiusure di sportelli in Italia

Come sta cambiando il settore bancario?

"Il settore non sta cambiando, sta cambiando il modello di business delle banche. La pandemia, la concorrenza fra gruppi e i rapporti personali non sempre idilliaci fra i vertici di alcune banche hanno spinto l’acceleratore verso la digitalizzazione. Ognuno si gioca la sua partita, anche professionale, in questo contesto in cui i posti di comando saranno sempre di meno. La difesa dell’occupazione resta l’obiettivo principale, anche se alcuni sfascia carrozze della disinformazione descrivono uno scenario apocalittico, che mai si concretizzerà, solo per corteggiare e assecondare alcune società di consulenza che, contro gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, lavorano da sempre per alcuni gruppi bancari, ma prima ancora per i loro stessi interessi economici. C’è un altro aspetto poi".

Quale?

"Prestarsi a fare da megafono a previsioni catastrofiche di chiusure di sportelli bancari produrrà una nostra durissima reazione. Siamo stufi di certe Cassandre improvvisate, il cui orizzonte si è sempre fermato all’interno della moquette e degli ovattati uffici di alcuni amministratori delegati e alcuni direttori generali. Ne tracciano i profili, ne esaltano le gesta per essere poi smentiti dai fatti, ad esempio, dai recenti scandali bancari, li fanno apparire come dei santi quando in effetti sono anche loro comuni mortali. Accettare lezioncine di vita da alcuni cortigiani della disinformazione, da alcuni camerieri dei salotti buoni è veramente inaccettabile. E, da questo momento in poi, faremo chiarezza su molti rapporti che hanno contraddistinto l’attività di certi mangiacarte. La misura è colma: conosciamo fatti, episodi, circostanze che anche attraverso i sociali network potremmo veicolare per informare correttamente l’intero settore, la classe politica, i cittadini".



Sì, ma nei fatti cosa sta succedendo?

"La Banca centrale europea vuole meno sofferenze bancarie nei bilanci delle banche, spinge per le aggregazioni, e i prestiti a imprese e famiglie saranno erogati con estrema oculatezza. Le banche venderanno sempre di più prodotti finanziari e assicurativi e il tema della consulenza diventerà centrale nel rapporto tra dipendenti di banche e clienti. Poi c’è tutto il tema dei finanziamenti che arriveranno dall’Europa per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che le banche vorranno intercettare, con conseguente, inevitabile creazione, all’interno delle stesse banche, di nuovi settori legati alla sostenibilità ambientale, al sociale e alla governance".

Cosa farà il sindacato quindi?

"Questa trasformazione di modello di business andrà gestita dal sindacato con lungimiranza e chiarezza, condividendo con le banche la creazione di nuove attività e di nuove professioni che ci permetteranno di mantenere l’occupazione stabile all’interno del settore. Tutto questo servirà a evitare quello che già purtroppo è accaduto nel settore bancario europeo cioè centinaia di migliaia di licenziamenti. I numeri delle chiusure di sportelli vanno comunque letti in maniera corretta. Occorre considerare, nel totale, anche i negozi finanziari che a fine 2019 erano 1.771 e dopo un anno sono saliti a 1.847. Complessivamente, quindi, gli sportelli oggi sono 25.687, solo 396 in meno rispetto ai 26.083 di fine 2019".

