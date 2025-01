Elon Musk, le banche Usa pronte a vendere 3 miliardi di debiti del social X

Il prezzo pagato da Musk per Twitter era alto, persino al momento dell'acquisto, e le prestazioni instabili dell'azienda ne avevano fatto crollare il valore

Le banche di Wall Street si stanno preparando a vendere una loro grossa fetta di titoli di debito in X, la piattaforma di social media controllata da Elon Musk. Lo scrive il Wall Street Journal. I banchieri di Morgan Stanley hanno contattato gli investitori in vista di una vendita pianificata la prossima settimana di un debito fino a 3 miliardi di dollari che l'istituto e altre banche come Bank of America e Barclays hanno prestato a Musk per completare il suo buyout del 2022 dell'allora Twitter.

Le banche, che hanno appena venduto circa 1 miliardo di dollari di debito in una transazione privata a diversi investitori, sperano di piazzare il debito 'senior' a 90-95 centesimi sul dollaro, mantenendo al contempo partecipazioni più piccole. La vendita segnerebbe un passo importante per rimuovere un peso che ha gravato sulle banche da quando hanno accettato di finanziare l'acquisto di Twitter da parte di Musk per 44 miliardi di dollari.

Le banche hanno prestato circa 13 miliardi di dollari. Il prezzo pagato da Musk per Twitter era alto, persino al momento dell'acquisto, e le prestazioni instabili dell'azienda ne avevano fatto crollare il valore. L'accordo è considerato uno dei peggiori che le banche abbiano accettato di finanziare dalla crisi finanziaria del 2008. Per vendere il debito, i banchieri dovranno convincere gli investitori che la situazione finanziaria dell'azienda si è stabilizzata. La recente ascesa anche politica di Musk e l'alleanza con il presidente Trump sembrano aver contribuito a cambiare la narrazione sulle fortune di X.