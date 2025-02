BancoBpm, sì dei soci alle modifiche dell’Opa su Anima

L'assemblea di Banco Bpm ha approvato con il 97,64% la proposta di incrementare da 6,20 a 7 euro il corrispettivo offerto per l'opa su Anima. "La proposta è stata approvata", ha dichiarato il presidente Massimo Tononi, aggiungendo: "Con questo si chiudono i nostri lavori".

La votazione si è svolta nei locali del centro congressi MiCo, alla presenza di 3.525 azionisti, con 858.678.962 azioni, pari al 56,67% del totale. Oltre agli 838.420.058 voti favorevoli, pari al 97,641%, la consultazione ha ottenuto 3.923.9959 voti contrari, pari allo 0,457% e 16.333.945 astenuti, pari all'1,902%. Mille i soci non votanti.

Per quanto riguarda la presenza di Credit Agricole in assemblea "riteniamo che abbia partecipato" e in questo caso se ha votato "sembra evidente che sia stata una votazione positiva", ha detto l'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, durante una conferenza stampa al termine della riunione dei soci.

Sulla quota pari al 5,18% in mano a Deustche Bank e che l'istituto tedesco ha dichiarato di detenere per conto di un cliente, Castagna ha affermato di non sapere "a chi sia riferita", ma di sicuro "sappiamo che Credit Agricole ha dichiarato di aver fatto richiesta alla Bce l'autorizzazione a salire al 20% e, appena l'avranno ricevuta, la comunicheranno", quindi "dobbiamo aspettare le loro comunicazioni".