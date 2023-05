Banco Bpm rileva le jv con Cattolica per 392 milioni

Banco Bpm possiede già il 35% di Cattolica Assicurazioni

Banco Bpm ha esercitato oggi l’opzione call di acquisto prevista dagli accordi sottoscritti nel 2021 con Cattolica Assicurazioni, sul 65% del capitale sociale di Vera Vita e di Vera Assicurazioni, compagnie operanti nel ramo vita e nel ramo danni, di cui la banca già possiede una quota del 35%. Vera Vita, a sua volta, detiene l’intero capitale sociale di Vera Financial Dac, impresa assicurativa di diritto irlandese, mentre Vera Assicurazioni detiene il 100% del capitale sociale di Vera Protezione.

Il prezzo di esercizio della call ammonta a 392,5 milioni di euro, derivante da una componente fissa di 60 milioni e il 65% degli Own Funds delle compagnie a fine 2022, al netto degli strumenti T2, pari a 332,5 milioni. A questo va aggiunto il 65% del risultato d’esercizio delle compagnie maturato dal 1/1/2023 fino alla data del closing. L’operazione, informa una nota, si inserisce all’interno della strategia di rafforzamento del modello di business del gruppo Banco Bpm che prevede l’internalizzazione del business assicurativo Vita, già avviata con l’acquisizione dell’intero capitale sociale della compagnia Banco Bpm Vita da Covéa, e l’attivazione di una partnership strategica con Crédit Agricole Assurances nel settori Danni/Protezione.

In particolare, si afferma, l’esercizio dell’opzione call consentirà la creazione di uno dei principali gruppi Bancassurance Vita captive in Italia, la proposizione di un’offerta Wealth management integrata per il cliente e di una gamma prodotti Vita rafforzata e omogeneizzata per tutta la clientela del gruppo, l’ampliamento della base commissionale e l’aumento delle masse assicurative Vita riconducibili al conglomerato finanziario Banco Bpm, che permetterà di conseguire importanti sinergie tra le fabbriche prodotto.