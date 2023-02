Banco Bpm, utili boom a quota 730 mln, dividendo di 23 centesimi per azione

Banco Bpm, l'utile cresce del 23,5%

Banco Bpm ha chiuso il 2022 con utili record a 703 milioni di euro (+23,5%) e un utile per azione che si attesta a 46 centesimi, contro i 38 centesimi dell’anno scorso, superando la guidance. L’istituto distribuirà un dividendo per l’esercizio 2022 pari a 23 centesimi, a fronte dei 19 centesimi staccati per l’esercizio 2021 (+21%). Per l’intero esercizio Banco Bpm prevede un significativo miglioramento dell’utile netto del Gruppo rispetto allo scorso anno, con un trend che, anche in proiezione, supera sia la traiettoria di redditività che i target complessivamente delineati nel Piano Strategico.

Il risultato lordo dell’operatività corrente è stato pari a 1,311 miliardi (+42,4%), il Cet1 a fine dicembre era pari al 13,3%. I risultati registrati nel 2022 consentono di alzare i target per l’anno in corso, con un utile per azione atteso a 0,60 euro rispetto ai 0,49 euro previsti originariamente dal piano strategico del gruppo, con “un ritmo di crescita ritenuto sostenibile anche negli anni successivi, in base all’attuale scenario macroeconomico”, commenta la banca in una nota. Tornando al 2022, i proventi operativi sono ammontati a 4,7 miliardi (+4,3%), il margine di interesse è stato di 2,3 miliardi (+13,4%), il cost/income è stato pari al 54%, in miglioramento rispetto al 55,8% dell’esercizio 2021. Continua, inoltre, la strategia di riduzione del portafoglio non performing con derisking 2022 per complessivi 2,6 miliardi.