Banco, l'annuncio dell'M&A entro l'anno. Quel rumor che circola in Piazza Meda

Non ci sono soltanto le parole di Giuseppe Castagna, secondo cui “il processo di consolidamento del settore bancario andrà avanti”, soprattutto sulla spinta della fusione Intesa-Ubi dalla quale è nato “un colosso talmente distante da far pensare tutti noi”. Ma anche le indiscrezioni di contatti trasversali in corso fra BancoBpm e vari partner. E nella sede di Piazza Meda il rumors circola insistentemente: non si scavallerà l’anno, spiegano alcune fonti interne ad Affaritaliani.it, senza che ci sia l’annuncio di un’operazione di risiko bancario, operazione che vedrebbe parallelamente tre tavoli aperti.

Il primo con i francesi del Credit Agricole, con cui il Banco gestisce il business del credito al consumo in Agos Ducato e a cui Giuseppe Castagna ha appena ceduto la controllata attiva nel segmento dei piccoli prestiti alle famiglie Pro Family. Il secondo con Bper, alle prese ora con un aumento di capitale per integrare le 532 filiali che Intesa-Sanpaolo è stata costretta a dismettere per il via libera dell’Antitrust alla scalata di Ubi, ma pronta poi alle nozze per il terzo polo.





Il terzo con UniCredit, post creazione della subholding italiana (operazione prevista nel piano Team 23), in cui far confluire il terzo istituto di credito tricolore per rispondere alle mosse del big guidato da Carlo Messina. Così in Borsa, l’appeal speculativo sul titolo BancoBpm che negli ultimi sei mesi ha portato in dote un rialzo del 39%, performance più che doppia rispetto a quella dell’indice settoriale Ftse Italia Banche, prosegue. Anche in una seduta sotto tono come quella odierna.

Le spinte al consolidamento, come ha anche rivelato Castagna stamane a un convegno, sono quelle della Vigilanza, della concorrenza, della necessità di generare economie di scala per investire nel digital banking, della gestione dei non performing loan e dell’iper regolamentazione comunitaria. Scenario che spinge le fonti in Piazza Meda a dare addirittura l'"annuncio in arrivo a fine ottobre-inizio novembre".



Una variabile che potrà influire sulla celebrazione del nuovo matrimonio nel credito tricolore? La possibilità per Castagna, spiegano in banca, di occupare ancora una posizione di vertice nel nuovo gruppo che nascerà dalla fusione.

@andreadeugeni