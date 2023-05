Bancomat, arriva il trucco del tasto 9: ecco qual è la funzionalità "segreta"

Bancomat, arriva il "plus" del tasto 9

Quante volte vi è capitato di entrare nel vostro Atm di riferimento e scoprire di dover andar via a mani vuote per aver lasciato a casa la carta collegata al nostro conto? Poste Italiane ha pensato di risolvere questo increscioso inconveniente introducendo una novità in tutta le Regioni del territorio italiano, già disponibile in 7000 degli sportelli ATM che consentono il prelievo di soldi in contanti. Usando il bancomat infatti con la funzionalità "plus" del tasto 9, i clienti Poste Italiane possono prelevare del denaro anche qualora non abbiano con sé materialmente la propria carta di credito o/e prepagata. Insomma, grazie al tasto 9 e al proprio smartphone, si può accedere al proprio conto e prelevare il contante senza intoppi.

Poste Italiane si dimostra al passo con i tempi cercando di accontentare i propri clienti e semplificargli la vita, garantendo sia un risparmio di tempo che agevolando chi - preso alla fretta o dalle incombenze quotidiane - dimentica di portare con sé la proprio carta e si ritrova fuori da casa a dover pagare una qualunque cifra. Il servizio introdotto raffina la user experience del cliente, che può contare su tutti i vantaggi che la tecnologia mette a disposizione per gestire sempre più agevolmente il proprio denaro.