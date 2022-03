Bankitalia blocca N26: stop ai nuovi clienti e alle criptovalute

N26 antiriciclaggio, la banca online ha avviato alcune iniziative per rimediare alle carenze

La Banca d'Italia ha imposto alla succursale italiana di N26 Bank il divieto di intraprendere operazioni con nuova clientela, attraverso l’apertura di nuovi rapporti continuativi o l’effettuazione di qualsivoglia operazione, anche occasionale, con clientela non già censita alla medesima data, nonché il divieto di offerta di nuovi prodotti e servizi alla clientela esistente, ad esempio cryptoassets.

La Banca d'Italia, informa una nota, ha adottato tale provvedimento a seguito di verifiche ispettive, condotte dal 25 ottobre al 17 dicembre 2021, dalle quali sono emerse significative carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. N26 Bank ha avviato alcune iniziative per rimediare a tali carenze. La Banca d’Italia si riserva di verificare il pieno superamento delle anomalie riscontrate, anche ai fini di una revisione del provvedimento. N26 è una banca online, con sede in Germania a Berlino.