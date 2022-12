Bankitalia smonta la manovra: "Più evasione e un mln di poveri col nuovo RdC"

Tetto al contante, pos, Rdc e flat tax: le perplessità di Bankitalia sulla manovra

Dal tetto al contante ai pagamenti col pos, dal reddito di cittadinanza alla flat tax: Fabrizio Balassone, capo del servizio struttura economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, nel corso della sua audizione di fronte alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, smonta pezzo per pezzo la prima manovra economica del governo Meloni- che impatterà per circa 39,2 miliardi nel sistema Paese- sottolineando come una serie di misure fiscali contenute nella finanziaria “presentano aspetti critici che Banca d'Italia ha più volte segnalato in riferimento a misure analoghe".

Primi fra tutti il tetto al contante fissato a 5.000 euro e la stretta sui pagamenti digitali attraverso pos. Misure che secondo Bankitalia tendono a favorire l'economia sommersa, anziché contrastarla. Solo "l'uso di pagamenti elettronici permettendo il tracciamento delle operazioni ridurrebbe l'evasione fiscale”, ha spiegato Balassone. Che ha aggiunto: "I limiti all'uso del contante, pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione". E per chi ha dubbi sui costi, Balassone ha spiegato: "Il contante ha costi legati alla sicurezza, come quelli connessi con furti, trasporto valori e assicurazione. Nostre stime relative al 2016 indicano che per gli esercenti il costo del contante in rapporto al valore della transazione è superiore a quello delle carte di debito e di credito".