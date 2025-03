Barbara Berlusconi entra in affari con gli Elkann, Del Vecchio e anche Stroppa (l'uomo di Musk): la figlia di Silvio è la prima azionista di Whoopsee

Barbara Berlusconi prima azionista di Unaluna: molti Vip al suo fianco in questo business

Barbara Berlusconi continua a investire e diversificare nei suoi affari, l'ultima mossa riguarda l'ingresso come azionista principale in una società che ha tra i soci anche gli Elkann, Del Vecchio e pure l'uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa. Si parte da Whoopsee, un canale di informazione basato su moda, celebrità, news economiche e di fatto anche gossip. A gestirlo - riporta Torino cronaca - è la società Unaluna, fondata da Francesca Muggeri e Franco Villa a Milano, che produce anche TheMuffa, e ha nel cda pure Stroppa. L'anno scorso Unaluna ha gestito un aumento di capitale da oltre i 700 milioni di euro. E adesso si apprende che, tramite una fiduciaria, la prima azionista diventa Barbara Berlusconi con il 17,6% contro il 15,8% dei due fondatori. Subito dietro c'è il gruppo Gedi con Gedi Digital, controllato dalla Exor degli Elkann, con il 14,4%. A poco più del 4% c'è la fiduciaria Red Srl, che dovrebbe rappresentare il family office di Leonardo Maria Del Vecchio.

Di recente, Barbara Berlusoni, aveva ottenuto un altro importante incarico. Regione Lombardia, infatti, l'ha indicata come proprio consigliere nel cda del Teatro alla Scala. La terzogenita di Silvio Berlusconi ha preso il posto di Nazzareno Carusi, nominato nel 2020 quando era responsabile Cultura di Forza Italia. Laureata in Filosofia a pieni voti, Barbara Berlusconi, 40 anni, è socia della Cardi Gallery, galleria d’arte con sedi a Londra e a Milano. Come manager è presente nel consiglio amministrazione di Fininvest dal 2003. È stata amministratrice delegata del Milan e oggi riveste l’incarico di amministratrice delegata della Holding Italiana Quattordicesima, società di investimento in private equity e venture capital che ha partecipazioni in numerose aziende e società, in Italia e nel mondo. La manager è attiva nel sociale, finanzia attività educative e di recupero di ragazzi in difficoltà.